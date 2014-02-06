مشکلات اقتصادی چالش اساسی آموزش و پرورش خراسان شمالی است

سيدمحمد لنگري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه آموزش و پرورش خراسان شمالي از لحاظ اقتصادي در وضعيت نابساماني قرار دارد، افزود: در حال حاضر به دليل شرايط نامناسب اقتصادي حق التدريس معلمان و پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش استان از سال 91 پرداخت نشده است.

لنگري اضافه كرد: شرايط نابسامان اقتصادي مدارس استان، مشاركت فكري و نظري اوليا را در جهت رفع اين مشكل مي طلبد، به گفته وی البته در این زمینه آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز طرح هایی برای تجاری سازی مدارس و استفاده از توان نهادها، شرکت ها و کارخانجات را دارد.

وي در ادامه با بيان اينكه خراسان شمالي تنها استاني در كشور است كه سرانه دانش آموزان روستايي اين استان از دانش آموزان شهري بيشتر است، عنوان كرد: افزون بر 10 درصد از دانش آموزان این استان در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند به گونه ای که اکنون در خراسان شمالی 106 مدرسه شبانه روزي با 710 كلاس و پانزده هزار و 839 دانش آموز وجود دارد كه اين تعداد هفت هزار و 864 نفر را دختران و هفت هزار و 975 نفر را پسران تشكيل مي دهند.

این مسئول اضافه کرد: با این وجود در سال جاری به دلیل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش سرانه غذايي دانش آموزان مدارس شبانه روزي استان تاکنون پرداخت نشده است.

لنگری در ادامه با اشاره به اينكه ارتقاي كيفيت مديريت آموزشي از جمله مسائل مهم آموزش و پرورش خراسان شمالي است، افزود: مدارس به عنوان نوك پيكان آموزش و پرورش محسوب مي شوند و مديريت در آموزشگاه ها مهم است چرا كه هر خدماتي به مردم ارائه مي شود از آموزشگاه ها سرچشمه مي گيرد و از اين جهت بايد به مديران مدارس توجه ويژه اي شود.

لنگري اظهار داشت: مديريت آموزش و پرورش در راستاي اخلاق مداري است چرا كه هر معلمي که وارد كلاس درس مي شود وظیفه دارد انسانهاي مناسبی را تحويل جامعه دهد و اين مهم نياز به برخورد مناسب و اخلاق مداري دارد.

به گفته وی مديري كه رعايت اخلاق مداري سرلوحه كار او نباشد؛ مدير لايقي براي آموزش و پرورش استان يا هر دستگاه اجرايي ديگري نيست.

لنگری همچنین با تاكيد به اينكه كرامت و جايگاه منزلت معلم، معيشت نيست بلكه كرامت اخلاقي است، تصريح كرد: در راستاي اين كرامت مديران سعي كنند به جاي فرهنگ امنيتي در مدارس به دنبال امنيت فرهنگي باشند.

لنگري همچنین به مسئله سوخت گرمایی در مدارس استان نیز پرداخت و گفت: در سال جاري تلاش بر اين بوده كه در مدارس خراسان شمالی از بخاری های نفتی استفاده نشود و از طرف دیگر چون استفاده از بخاري گازي در مدارس ممنوع است، بايد در مدارس از سیستم شوفاژ و یا حرارت مرکزی استفاده كنند اما به دلیل آن که در بسیاری از آموزشگاه های استان این سیستم اجرا نشده اکنون بالاجبار از بخاری های گازی در مدارس خراسان شمالی استفاده می شود.

مديركل آموزش و پرورش خراسان شمالي با اينكه خراسان شمالي از لحاظ تامين سوخت مدارس روستایی مشكلي ندارد، اظهار کرد: تاكنون گزارشي در مورد کمبود سوخت در مدارس روستایی استان ارائه نشده اما در صورتی که مشکلی در این زمینه باشد آموزش و پرورش استان در کمترین زمان نسبت به رفع مشکل اقدام می کند.