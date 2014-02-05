طرح تجاری سازی مدارس در خراسان شمالی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد لنگری صبح چهارشنبه در نخستین نشست خبری خود از زمان انتصاب به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی، با اشاره به این که تنها با استفاده از اعتبارات دولتی نمی توان در آموزش و پرورش تحولی اساسی ایجاد کرد، افزود: در طول 35 سال گذشته کشور دوره های بی پولی و پولداری مختلفی را طی کرده اما با این وجود منحصرا استفاده از اعتبارات دولتی برای آموزش و پرورش نتوانسته در این بخش تحولی ماندگار و ملموس ایجاد کند.

وی اضافه کرد: برای ایجاد این تحول الزاما می بایست به سمت اعتباراتی فراتر از بودجه دولتی گام برداریم و در این راستا استفاده از توان و مشارکت بخش های مختلف برای رفع ریشه ای مشکلات مالی آموزش و پرورش ضروری است.

لنگری با اشاره به این که بخشی از این مشارکت ها شامل کمک ها و دریافت های قانونی از اولیاء دانش آموزان در مدارس خاص است، عنوان کرد: علاوه بر مشارکت اولیاء، باید برنامه ای تدوین شود تا بتوانیم از مشارکت نهادهای مختلف، بانک ها، شرکت ها و کارخانجات نیز برای بهبود وضعیت مدارس استفاده شود.

به گفته وی علاوه بر این آموزش و پرورش خراسان شمالی قصد دارد برای نخستین بار در کشور طرح تجاری سازی بخشی از آموزشگاه های استان را به منظور درآمدزایی مدارس اجرا کند.

لنگری اظهار داشت: اکنون قالب مدارس استان در حاشیه خیابان ها قرار گرفته اند و در این طرح با تغییر کاربری حدود 10 درصد از فضای حیاط مدرسه که به پیاده روها متصل است و احداث واحدهای تجاری و اجاره دادن آنها، برای مدرسه درآمدزایی می شود.

این مسئول تصریح کرد: طرح تجاری سازی بخشی از فضای مدارس برای خودگردانی مدارس به وزارت آموزش و پرورش نیز ارائه شده و امید می رود این طرح با تصویب به صورت قانون و بخش نامه در تمامی کشور اجرا شود.

وی در ادامه عنوان کرد که در زمینه افزایش مشارکت اولیاء، نهادها، کارخانجات و ... در مدیریت مدارس، در مورد اولیاء منظور از مشارکت، مشارکت فکری و نظری مورد نظر است اما بانک ها، کارخانجات و دیگر نهادها علاوه بر مشارکت های فکری و نظری، در مسائل مالی آموزشگاه ها نیز مشارکت خواهند کرد.

آموزش و پرورش خراسان شمالی 40 میلیارد تومان بدهی معوقه دارد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که مشارکت مالی اولیاء و نهادها برای بهبود آموزش و پرورش در مدارس منافاتی با اصل آموزش رایگان ندارد، افزود: اکنون بر اساس قانون، دولت با تدارک کلاس و پرداخت حقوق به معلمان، آموزش را به صورت رایگان انجام می دهد اما برای بالا رفتن کیفیت آموزش و پرورش چاره ای جز استفاده از توان سایر بخش ها وجود ندارد.

سیدمحمد لنگری اضافه کرد: در چند سال اخیر آموزش و پرورش از نظر اقتصادی وضعیت بغرنجی داشته به گونه ای که اکنون در خراسان شمالی 14 میلیارد تومان از حق التدریس معلمان از سال 91 و هشت میلیارد تومان پاداش بازنشستگان این استان از پارسال باقی مانده است.

به گفته وی تا پایان امسال مجموع بدهی های معوقه آموزش و پرورش خراسان شمالی به بیش از 40 میلیارد تومان خواهد رسید.

لنگری مسئله اقتصادی در آموزش و پرورش استان را چالشی اساسی ذکر و اظهار کرد: اکنون 98 درصد از بودجه تخصیصی دولت برای آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق به فرهنگیان می شود و در حالی که علی القاعده می باید دو درصد از این بودجه برای مابقی امور و کیفیت بخشی به آموزش و پرورش هزینه شود؛ متاسفانه در دو سال اخیر میزان تخصیص همین دو درصد نیز بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سرانه غذایی بسیاری از مدارس شبانه روزی خراسان شمالی پرداخت نشده و در حالی که بیش از 10 درصد از کل دانش آموزان این استان در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند؛ در این بخش دچار مشکلات اساسی هستیم.

امنیت فرهنگی در مدارس به جای فرهنگ امنیتی

مدیرکل جدید آموزش و پرورش خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود رویکردهای این اداره کل در دولت تدبیر و امید را تشریح کرد و گفت که اخلاق مداری یکی از مهمترین اصول مدیریت جدید آموزش و پرورش در خراسان شمالی خواهد بود و مدیری که در مدرسه اخلاق مدار نباشد جایی در چارت مدیریتی آموزش و پرورش استان ندارد.

لنگری توجه به کرامت معلم و نیز ایجاد امنیت فرهنگی در مدارس را از دیگر رویکردهای اصلی خود ذکر و اضافه کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام شود که به جای فرهنگ امنیتی موجود در مدارس، امنیت فرهنگی جایگزین شود.

وی افزود: پلیس بازی، بگیر و ببند، واهمه از اظهار نظر و عدم احساس امنیت نباید دیگر در مدارس خراسان شمالی جایی داشته باشد بلکه لازم است به گونه ای مدیریت شود که فرهنگی و دانش آموز بتوانند بدون ترس و احساس ناامنی نظر خود را در بخش های مختلف بیان کنند.

لنگری گسترش NGO ها در مدارس، افزایش فعالیت نهادهای غیردولتی، افزایش مشارکت دانش آموزان در برنامه های فرهنگی دستگاه های مختلف و ... را از دیگر رویکردهای آموزش و پرورش استان برای عبور از فرهنگ امنیتی به سمت امنیت فرهنگی در مدارس برشمرد و اظهار داشت: درب تمامی مدارس خراسان شمالی به روی دستگاه های مختلف استان برای اجرای برنامه های فرهنگی و همیاری دانش آموزان در مسائل مختلف اعم از مسائل بهداشتی، زیست محیطی، ورزشی و ... باز است.

وی تحول اساسی در آموزش و پرورش خراسان شمالی را یکی دیگر از سرفصل های برنامه های خود ذکر کرد و گفت: در این زمینه باید توجه داشت که همیشه تحول و تغییر مقاومت هایی را در پی خواهد داشت اما مدیریت آموزش و پرورش استان با وجود علم به این مخالفت ها و مقاومت ها از سوی گروه های خاص، باز هم برای تغییر و تحولات اساسی در این حوزه تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: تحول اساسی نیازمند مدیران و انسان های تحول خواه و تحول نگر بوده و در همین راستا نیز در دولت تدبیر و امید، مدیریت آموزش و پرورش استان مدیریتی مشارکتی با فعالیت شش کارگروه مختلف خواهد بود.