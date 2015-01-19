به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «ماندنی‌ها» که در هر قسمت به سراغ سوژه‌های مصاحبه خود می‌رود این بار به منزل حسین حسین پناه مجموعه‌دار اصفهانی که یکی از مجموعه‌های او دربردارنده رادیوهایی از سراسر جهان است که طی 40 سال جمع آوری شده‌اند، خواهد رفت.

در خلال بازدید از مجموعه، تاریخچه رادیو در جهان و ایران هم ذکر می‌شود. از آن جمله نخستین فردی که دریافت می‌توان‌ از بی‌سيم‌ به ‌عنوان‌ يک‌ وسيله‌ ارتباطی استفاده‌ کرد، مارکونی ایتالیایی بود که‌ بعدها به‌ نام‌ مخترع ‌راديو معروف‌ شد.

او در سال‌ 1895 اولين ‌خبر راديويی خود را به‌ وسيله‌ بی‌سيم‌ در يک ‌فاصله‌ 3 کيلومتری ارسال کرد و در ژوئن‌ سال‌ 1896 در لندن‌ نخستین ايستگاه ‌تلگرافی بدون‌ سيم‌ به‌ کمک‌ امواج‌ الکترونيکی ‌نمايش‌ داده‌ شد.

مهدی مطهر تهیه کنندگی و امیر اصانلو کارگردانی این مجموعه را بر عهده دارند.

«ماندنی‌ها» این هفته ساعت 19.30 روز سه‌شنبه 30 دی پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 از شبکه افق سیما روی آنتن خواهد رفت.