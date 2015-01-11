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۲۱ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

تجربه‌هایی نو از توریسم در ایران در «سفری دیگر»

تجربه‌هایی نو از توریسم در ایران در «سفری دیگر»

مجموعه مستند «سفری دیگر» این بار به قشم و جذابیت‌های طبیعی و اجتماعی این جزیره زیبای ایرانی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «سفری دیگر» درباره تجربه‌های منحصر به فردی است که توریست‌های جوان ایرانی دست به آن می‌زنند.

مستند سفری دیگر

در قسمت‌های گوناگون این مجموعه، شهرها و مناطق مختلف ایران که دارای جذابیت‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هستند معرفی می‌شود.

مستند سفری دیگر

در این قسمت از مجموعه «سفری دیگر» که برای پخش از شبکه افق سیما در ساعت 19.30 روز یکشنبه 21 دی و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 در نظر گرفته شده، «ون هو» راوی مستند در قشم با مشاغلی همچون کشتی سازی و صید ماهی و توربافی آشنا می‌شود.

مستند سفری دیگر

وی همچنین با بادگیرها و خانه‌های قدیمی در روستای لافت آشنا می‌شود. رضا فرهمند، این مجموعه را برای شبکه افق کارگردانی کرده است.

کد مطلب 2462475

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