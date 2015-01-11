به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «سفری دیگر» درباره تجربه‌های منحصر به فردی است که توریست‌های جوان ایرانی دست به آن می‌زنند.

در قسمت‌های گوناگون این مجموعه، شهرها و مناطق مختلف ایران که دارای جذابیت‌های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هستند معرفی می‌شود.

در این قسمت از مجموعه «سفری دیگر» که برای پخش از شبکه افق سیما در ساعت 19.30 روز یکشنبه 21 دی و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 در نظر گرفته شده، «ون هو» راوی مستند در قشم با مشاغلی همچون کشتی سازی و صید ماهی و توربافی آشنا می‌شود.

وی همچنین با بادگیرها و خانه‌های قدیمی در روستای لافت آشنا می‌شود. رضا فرهمند، این مجموعه را برای شبکه افق کارگردانی کرده است.