به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه مستند «سفری دیگر» درباره تجربههای منحصر به فردی است که توریستهای جوان ایرانی دست به آن میزنند.
در قسمتهای گوناگون این مجموعه، شهرها و مناطق مختلف ایران که دارای جذابیتهای طبیعی، اجتماعی و فرهنگی هستند معرفی میشود.
در این قسمت از مجموعه «سفری دیگر» که برای پخش از شبکه افق سیما در ساعت 19.30 روز یکشنبه 21 دی و تکرار آن روز بعد ساعت 15:30 در نظر گرفته شده، «ون هو» راوی مستند در قشم با مشاغلی همچون کشتی سازی و صید ماهی و توربافی آشنا میشود.
وی همچنین با بادگیرها و خانههای قدیمی در روستای لافت آشنا میشود. رضا فرهمند، این مجموعه را برای شبکه افق کارگردانی کرده است.
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