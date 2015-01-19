به گزارش خبرنگارمهر، فرشید دشتی صبح دوشنبه در بازدید نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی از شرکت گاز استان اظهارکرد: عملیات گازرسانی به شهرستان درمیان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرداری و فرماندار شهرستان درمیان مقرر شده که عملیات اجرای شبکه داخلی شهر اسدیه در دهه فجر امسال آغاز شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در خصوص گازرسانی به شهر قهستان نیز گفت: تفاهم‌نامه‌ای در خصوص تخریب آسفالت باید با شهرداری این شهر امضاء شود که هنوز این تفاهم‌نامه از طرف شهرداری قهستان ارسال نشده است.

دشتی بیان کرد: با ارسال این تفاهم‌نامه، مستندسازی عملیات داخل شبکه‌ای این شهر انجام و اجرای شبکه داخلی این شهر همزمان با شهر اسدیه در دهه فجر امسال آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: در انتقال خط گاز به شهرستان اسدیه قسمت صعب‌العبور این پروژه انجام شده و روند اجرای شبکه داخلی این شهر را تسریع خواهیم بخشید تا مردم دو شهر اسدیه و درمیان در دهه فجر سال آینده از نعمت گاز برخودار شوند.

افتتاح عملیات گازرسانی به پنج روستای محور زاهدان در دهه فجر

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از کلنگ‌زنی عملیات گازرسانی به شهر عشق‌آباد در دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: روند پیشرفت فیزیکی این پروژه نیز همزمان با شهرستان درمیان ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: خط انتقال گاز به شهرستان درمیان به طول ۹۸ کیلومتر و ۱۲ اینچ است.

دشتی با اشاره به گازرسانی به ۱۰ روستای محور بیرجند- زاهدان گفت: در زمینه گازرسانی به این روستاها در گذشته گرفتاری‌هایی بوده که هم اکنون عملیات اجرایی این پروژه‌ها در حال انجام است.

وی بیان کرد: از این تعداد روستا، عملیات اجرایی پنج روستا در دهه فجر امسال و پنج روستای دیگر در اوایل سال آینده افتتاح می‌شود.

دشتی با بیان اینکه ظرفیت گازرسانی به کارخانه سیمان باقران در خط انتقال گاز به شهرستان درمیان در نظر گرفته شده است، گفت: طول عملیات خط انتقال گاز به این کارخانه ۲۰ کیلومتر است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ادامه داد: گازرسانی به کارخانه سیمان باقران مستلزم پرداخت هزینه و عقد قراداد بوده که تاکنون مدیرعامل این کارخانه برای عقد قرار داد مراجعه نکرده است.

دشتی یادآور شد: با گازرسانی به کارخانه سیمان باقران گازرسانی به شهرهای گزیک و طبس مسینا در این شهرستان به صرفه‌تر می‌شود.