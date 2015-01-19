عملیات گازرسانی به شهرستان«درمیان» تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقرعبادی صبح دوشنبه در بازدید از شرکت گاز استان اظهارکرد: شرکت گاز خراسان جنوبی باید روند گازرسانی به شهرهای اسدیه و قهستان شهرستان درمیان را تسریع بخشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون عملیات گازرسانی به شهرستان درمیان دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، گفت: عمده کار در گازرسانی به شهرستان درمیان انجام شده که امید است هرچه سریعتر این پروژه به اتمام برسد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی شهرداری قهستان و اسدیه برای همکاری با شرکت گاز مناسب نیست، گفت: راه‌اندازی هرچه‌ سریعتر کارخانه سیمان باقران نیازمند تسریع در عملیات گازرسانی به این کارخانه است.

حجت‌الاسلام عبادی به مشکلات اقتصادی کارخانه سیمان باقران اشاره کرد و افزود: در صورت امکان شرکت گاز روند پرداخت هزینه‌های گازرسانی را به صورت اقساط از کارخانه دریافت کند.

وی طول خط انتقال گاز به کارخانه سیمان باقران را ۲۰ کیلومتر عنوان کرد و بیان داشت: با گازرسانی به این پروژه عملیات گازرسانی به شهرهای گزیک و طبس مسینا نیز به صرفه‌تر می‌شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شرکت گاز عملیات گازرسانی به ۱۱ روستای شهرستان بیرجند که در محور بیرجند- زاهدان و در مجاورت خط انتقال گاز قرار داشته را در دستور کار قرار دهد.