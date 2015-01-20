به گزارش خبرنگار مهر، برنامه موسیقایی «نغمه‌ها» با هدف گفتگوی صمیمانه با هنرمندان موسیقی، دوشنبه‌ها ساعت 21 به مدت ۶۰ دقیقه مهمان مخاطبان می‌شود و بازپخش آن چهارشنبه ساعت ۱۶ و جمعه ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

سید عبدالحسین مختاباد شامگاه 29 دی‌ماه مهمان این برنامه بود و درباره «تمنای وصال» که اولین اثر هنری او به حساب می‌آید و خودش این اثر را آهنگسازی کرده اظهار کرد: در طول کار موسیقی و نوشتن آهنگ‌ها، خط سیر فکری فلسفی و سیاسی را درنظر می‌گیرم و به مرور زمان آن را انجام می‌دهم. زمان ساختن این اثر نیز ایران در حال گذار از جنگ تحمیلی بود و موسیقی ایران، تحت مسایل اجتماعی سیاسی قرار گرفته بود.

وی افزود: این اثر را من برای سازهای ایرانی تنظیم کردم که با افزودن چند ساز غربی مثل ویولن، آن را ساختم. اما تکنوازی و ساز برجسته آن تار بود که استاد جلیل شهناز بر عهده داشت. این اثر از دستگاه بیات اصفهان آغاز می‌شود، به شور و سه گاه می‌رسد و دوباره به بیات اصفهان بر می‌گردد. مفهومی‌ از انتظار و موعود در این شعر نهفته است و هر جای ایران کنسرت اجرا کنم این اثر را حتماً می‌خوانم.

ملودی «شبانگاهان» را از نوحه‌خوانی گرفتم

این خواننده سنتی درباره «شبانگاهان» نیز اظهار کرد: شبانگاهان با آهنگسازی خودم و تنظیم فریدون شهبازیان فضای رمانتیک را به مخاطب القا می‌کند. ملودی این آواز را از نوحه خوانی گرفتم. در گذشته آهنگسازان بزرگ از نوحه‌ها و تعذیه‌ها الگو می‌گرفتند که این نشان از تسلط نوحه خوانان به عمق سواد شعر و ملودی بود.

مختاباد یادآور شد: در سال 76 ملودی این اثر را به ساعد باقری دادم و از او خواستم که شعر و کلامی‌ عاشقانه و رمانتیک بسراید. اما تصنیف «شکوه» که در سال 73 تولید شد، برگرفته از دکوپاژ اشعار مرحوم اوستا است.

تولید «شکوه» همزمان با افتتاح شبکه سه و تولد فرزندم بود

وی ادامه داد: این اشعار را استاد علی معلم در فضایی جوانانه و عاشقانه دکوپاژ کرد و در اختیار بنده قرار داد. تکنوازی سه تار آن را بهزاد بابایی اجرا کرد. تولید تصنیف «شکوه» همزمان شد با افتتاح شبکه سه سیما و تولد فرزندم، به همین دلیل آنرا به شبکه سه سیما هدیه کردم.

مختاباد درباره اثر «ماه مجلس» نیز گفت: این اثر پروژه دانشجویی من در دانشگاه گلداسمیت انگلستان بود. این اثر هم همزمان شده با سالگرد رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) که بهانه‌ای شد آن را به ایشان تقدیم کنم.

وی همچنین آلبوم «ماه مجلس» را که آواز مرکب خوانی در اصفهان بود به پیامبر عظیم الشان اسلام تقدیم کرد.

بنیان‌گذار و خواننده عضو گروه رودکی در خصوص اثر «سایه دوست» نیز تصریح کرد: این کار برای ارکستر تنظیم شد و در بخش آواز، ‌هادی منتظری و محسن حسینی، سنتور و کمانچه را زدند.