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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۸

معتمدی در برنامه‌ها «نغمه‌ها»:

استاد لطفی پدر هنری من بود/ آواز بیات اصفهان نه نغمه غم دارد نه شاد

استاد لطفی پدر هنری من بود/ آواز بیات اصفهان نه نغمه غم دارد نه شاد

محمد معتمدی در نخستین قسمت از «نغمه‌ها» تأکید کرد استاد محمدرضا لطفی پدر هنری بنده است و من نیز به عنوان خواننده در گروه شیدا با او همکاری می‌کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «نغمه‌ها» با هدف معرفی خوانندگان، آهنگسازان، شعرا، چگونگی تولید برخی از آثار فاخر و... برای تقویت پایه‌های فرهنگی و موسیقایی غنی و اصیل ایران پخش خود را از شبکه چهار سیما آغاز کرده است.

این برنامه در شب عید غدیر میزبان محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشور بود و در این برنامه درباره چگونگی تولید چهار قطعه شنیدنی و تاثیرگذار «اپرای مولانا، امید جان، گفتم غم تو دارم و دلدار»، به ترتیب با آهنگسازی استادانی چون بهزاد عبدی، پرویز یا حقی، محمد رضا لطفی و فریدون حافظی گفتگو شد.

معتمدی که متولد کاشان است، در ابتدای سخنان خود گفت: ساز خوش آوای نی، اولین سازی بود که یاد گرفتم و با آن دستگاه‌های موسیقی را شناختم.

او در ادامه از تاثیر معماری سنتی و اصیل کاشان برای گرایش و علاقمندی خود به هنر معماری و موسیقی گفت و افزود: سال 77 در دانشکده صدا و سیما پذیرفته شدم و در کنار رشته کارگردانی، آواز را نیز فرا گرفتم.

استاد لطفی پدر هنری من است

این خواننده آشنایی با اساتیدی همچون حمیدرضا نوربخش، مجید درخشانی و محمدرضا لطفی را نقاط عطفی برای هنر موسیقی خود برشمرد و گفت: استاد محمدرضا لطفی پدر هنری بنده هستند و من نیز به عنوان خواننده در گروه شیدا با او همکاری می‌کردم.

معتمدی درباره اثر اپرای مولوی گفت: اپرای مولانا، قطعه گفتگوی شمس و مولانا است. این اثر در سال 87 تولید شد. نمایشنامه این اثر توسط بهروز غریب‌پور به رشته تحریر درآمد و بهزاد عبدی آهنگساز آن بود. اپرای عروسکی مولانا بازسازی زندگی مولانا از زمان کودکی و آشنایی با شمس تبریزی را تصویر می‌کند.

عضو گروه شیدا درباره آواز بیات اصفهان اظهار کرد: آواز بیات اصفهان دستگاهی است که نه نغمه غم دارد و نه نغمه شاد. این آواز ترجمان شعر «بشنو از نی چون حکایت می‌کند» است. بیات اصفهان حکایت از غم و شکایت از هجران بشر دارد که امید وصل و رسیدگی را نیز به همراه دارد.

کد مطلب 2388880

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