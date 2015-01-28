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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۹

برادران دوقلو آلبوم تولید کردند/در آرزوی همکاری با علیزاده و فخرالدینی

برادران دوقلو آلبوم تولید کردند/در آرزوی همکاری با علیزاده و فخرالدینی

برادران دوقلوی اصفهانی با حمایت یک نهاد غیردولتی اجتماعی یک آلبوم موسیقایی با اشعاری از شاعران کلاسیک و معاصر را منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی و محمد سعیدی این آلبوم موسیقایی را با حمایت کانون حسنات اصفهان تولید کرده و برای انتشار در بازار موسیقی منتشر کرده اند. این آلبوم با ساختار ارکستراسیون ایرانی به آهنگسازی ستار هشیاری پور و با اشعاری از مولانا، حافظ، پژمان بختیاری و چند ترانه از شاعران معاصر در دستگاه های شور، ماهور، چهارگاه و آواز دشتی، افشاری خواهد بود.

از دیگر برنامه های برادران دوقلوی سعیدی اجرای کنسرتی در شهر اصفهان با یک ارکستر بزرگ خواهد بود که طی برنامه ریزی های انجام شده این کنسرت اردیبهشت ماه سال 94 همزمان با مبعث حضرت محمد(ص) در شهر اصفهان انجام خواهد شد. که در این کنسرت قطعاتی از آهنگسازان معاصر ایران اجرا می شود.

آخرین فعالیت برادران سعیدی به تیتراژ پایانی سریال «پشت کوهای بلند» شبکه سه سیما باز می گردد. این برادران آرزوی همکاری با هنرمندانی چون حسین علیزاده و فرهاد فخرالدینی را دارند.

کد مطلب 2474034
علیرضا سعیدی

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