به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت مرحوم سید عبدالکریم نصرالله، والد مکرم، مومن و گرانقدر شهید سید حسن نصرالله تاکید کرد: نقش برجسته و ماندگار آن مرحوم در تربیت فرزندی مجاهد، فرمانده‌ای شجاع و رهبری تاریخ‌ساز برای مقاومت اسلامی لبنان، جلوه‌ای آشکار از ایمان، بصیرت و بینش عمیق آن مرحوم نسبت به اسلام، کرامت انسانی و مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری است. مرحوم سید عبدالکریم نصرالله در جامعه لبنان و مقاومت به عنوان شخصیتی خوش‌نام، فاضل، شکیبا و عالمی زاهد شناخته می‌شد و جایگاهی معتبر در میان دوستداران مقاومت و امت اسلامی داشت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه در پی درگذشت مرحوم سید عبدالکریم نصرالله، والد مکرم، مومن و گرانقدر شهید سید حسن نصرالله به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم «سید عبدالکریم نصرالله»، والد مکرم، مومن و گرانقدر شهید سید حسن نصرالله دبیرکل سرافراز و همیشه جاوید حزب الله لبنان موجب تأثر و تاسف اینجانب گردید.

نقش برجسته و ماندگار آن مرحوم در تربیت فرزندی مجاهد، فرمانده‌ای شجاع و رهبری تاریخ‌ساز برای مقاومت اسلامی لبنان، جلوه‌ای آشکار از ایمان، بصیرت و بینش عمیق آن مرحوم نسبت به اسلام، کرامت انسانی و مقاومت در برابر ظلم و اشغالگری است. بی‌تردید، شخصیت ممتاز و رهبری الهام‌بخش آن مجاهد شهید، سید حسن نصرالله رضوان الله علیه «سید شهدای مقاومت» ریشه در ایمان استوار و تربیت حکیمانه چنین پدری داشته است.

مرحوم سید عبدالکریم نصرالله در جامعه لبنان و مقاومت به عنوان شخصیتی خوش‌نام، فاضل، شکیبا و عالمی زاهد شناخته می‌شد و با سلوک اخلاقی، تواضع و پایبندی عملی به آرمان‌های اسلامی، جایگاهی معتبر در میان دوستداران مقاومت و امت اسلامی داشت.

بی‌گمان نام و یاد او در تاریخ مقاومت اسلامی، به‌واسطه نقشی که در پرورش یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان شهید این جبهه ایفا کرد، ماندگار خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه را به محضر جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای شیخ نعیم قاسم دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان، خانواده شریف و مجاهد نصرالله و عموم مجاهدان و علاقه‌مندان جبهه مقاومت تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با صالحان و شهدای مقاومت مسئلت می‌کنم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی