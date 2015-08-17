غلامرضا نوری در گفتگو با مهر درباره این موضوع که به این پرسش که به اعتقاد برخی کارشناسان قاچاق گسترده میوه به کشور امکان‌پذیر نیست، اظهارداشت: ما شاهد ورود کالاهای قاچاقی به کشور هستیم که در نگاه اول کسی باور نمی‌کند این کالاها به شکل غیرمجاز و قاچاق وارد شده باشند و البته این مساله نه تنها درباره میوه بلکه کالاهای دیگری نیز اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه با بررسی حجم، ارزش دلاری و ریالی این محصولات متوجه می‌شویم ورود آنها به شکل قاچاق اتفاق افتاده است، گفت: کشور ما از نظر امنیت و کنترل مرزها در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و به همین دلیل ما انتظار داریم دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا به کشور، وظایف خود را در این زمینه به دقت انجام دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع که دستگاه‌های مربوطه، مقابله با واردات غیرمجاز میوه را بر گردن یکدیگر می‌اندازند، تصریح کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های متولی این موضوع را حل و فصل کنند و از وظایف خود در این زمینه شانه خالی نکنند، ضمن اینکه اگر این مساله ادامه‌دار و وضعیت حادتر شود، مجلس به آن ورود می‌کند و بدین ترتیب دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند، مشخص خواهند شد. ‌ ‌