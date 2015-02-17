آموزش و پرورش یزد دخالتی در تور نوروزی خارج از کشور ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش یزد در پاسخ به خبر منعکس شده در برخی از نشریات و سایت‌های خبری پیرامون برگزاری تور نوروزی خارج از کشور برای فرهنگیان جوابیه ای صادر کرد.

در بخشی از این جوابیه آمده است: صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های طرف قرارداد آن در راستای وظایف خود همه ساله برنامه‌های متعددی را درحوزه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و ...برگزار می کند که اجرای تورهای مسافرتی از جمله این برنامه ها است.

از آنجا که مخاطبین برنامه های فوق، فرهنگیان شاغل و بازنشسته هستند، اطلاع رسانی در این زمینه با درخواست مسئولان صندوق از طریق ادارات آموزش و پرورش صورت می گیرد.

روابط عمومی آموزش و پرورش یزد همچنین اعلام کرد: در این موضوع نیز آموزش و پرورش استان، نامه و اطلاعیه شعبه صندوق ذخیره فرهنگیان در استان یزد را به ادارات تابعه اطلاع رسانی کرده و بدیهی است ادارات آموزش و پرورش استانها هیچگونه دخالتی در برنامه ریزی و برگزاری آن نداشته و ندارند.

در بخشنامه ۱۹ بهمن ماه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، نمایندگی صندوق ذخیره فرهنگیان استان از متقاضیان فرهنگی درخواست کرده برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برگزاری تور آنتالیا در کشور ترکیه به کانون بازنشستگان آموزش و پرورش مراجعه کنند.