راه حل مسئله یمن گفتگو گروههای داخلی است/تحریم جدید غیرسازنده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: در چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی طی هفته آینده در روزهای یکشنبه و دوشنبه با هماهنگی وزارت امور خارجه و وزارت کشور همایشی به میزبانی وزارت کشور برگزار می شود که رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و استانداران به منظور بررسی راه های توسعه و گسترش روابط اقتصادی و همکاری این همایش را برگزار می کنند.

وی افزود: وزارت امور خارجه تسهیل زمینه های لازم برای نهادینه کردن روابط اقتصادی و تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان را بر اساس اصل توسعه روابط اقتصادی مورد توجه قرار داده و خواهان تعامل با کشورهای همسایه در سطح مطلوب تر است. همسایگان در روابط اقتصادی خارجی ما جایگاه ویژه ای دارند و توسعه و تعمیق نیروها یکی از راهبردهای اساسی برای ارتقاء سطح تعاملات اقتصادی است که در عین حال کاهش بحران های منطقه ای و همکاری های درازمدت را نیز شکل می دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: یکی از اهداف مهم این همایش ایجاد همبستگی و وابستگی متقابل اقتصادی است تا بتوانیم ساختارهای اقتصادی دو جانبه و چند جانبه را برای رشد اقتصادی فراهم کنیم و تبعا توسعه اقتصادی منطقه را نیز در بر خواهد داشت. امیدواریم با به کارگیری ظرفیت های داخلی و ایجاد هماهنگی، هم ظرفیت ها شناسایی شده و هم موانع مرتفع و راهکارهای جدید برای گسترش همکاری های اقتصادی فراهم شود.

افخم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در قبال اقدامات کشورهای منطقه و بین المللی در تعطیلی سفارتخانه ها در یمن و همچنین بیانیه اتحادیه عرب و اقدام شورای امنیت توضیح داد: در مورد بحث یمن ما به طور اصولی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و راه حل سیاسی در یمن حمایت می کنیم و معتقدیم راه حل سیاسی باید به سمت پر کردن خلع سیاسی در یمن به کار گرفته شود و گفتگوهای داخلی با مشارکت همه گروه ها و احزاب شکل بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری چنین گفتگوهایی برای پر کردن خلع سیاسی در یمن حمایت می کند و معتقدیم همه باید کمک کنند تا این خلع سیاسی رفع شود و ما آمادگی داریم به صحن خود به حل این مشکل کمک کنیم تا هر چه زودتر حل و فصل شود و اوضاع یمن به سمت یک راه حل سیاسی فراگیر با مشارکت همه گروه ها آرام شود.

وی ادامه داد: تلاش هایی در صحنه های مختلف در حال شکل گیری است. امیدواریم مجامع بین المللی و محافل منطقه ای بدون فشار طرف های خاصی که ممکن است انگیزه های سیاسی خاص داشته باشند، به سمت یافتن راه حل حرکت کنند و حداقل تاثیرپذیری را از فشارهای سیاسی طرف های خاص داشته باشند.

افخم در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زندانیان ایرانی در ترکمنستان با توجه به سفر قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه به عشق‌آباد بیان کرد: یازدهمین نشست کنسولی ایران و ترکمنستان با حضور معاون وزیر امور خارجه ایران در ترکمنستان برگزار شد و گفتگوهای خوبی صورت گرفت و همکاری‌ها درباره موضوعات مرزی و مسائل گمرکی از موضوعات مورد بحث بود. با ترکمنستان در حال گفتگو هستیم تا هم ظرفیت های بهتری در روابط ایجاد کرده و هم موانع در موضوعات قابل حل و فصل را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل و موضوعاتی که به صورت مستمر دنبال می شود و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده، بحث ایرانیان زندانی در ترکمنستان است که به صورت تدریجی دنبال می شود تا برخی از ایرانیانی که در این کشور دستگیر شده اند بتوانند به کشور بازگردند. مراحل تنظیم قرارداد برای تبادل مجرمین و زندانیان شکل گرفته است و امیدواریم به تدریج مراحل اداری این مساله طی شود و زمینه امضای نهایی چنین توافق‌نامه ای فراهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در هر حال یکی از دغدغه های وزارت امور خارجه رسیدگی به وضعیت ایرانیان خارج از کشور است به ویژه ایرانیانی که به دلایل واهی و بعضا ناآشنایی با قوانین در زندان ها به سر می برند و معاونت کنسولی وزارت امور خارجه این مساله را به صورت دائمی دنبال می کند. امیدواریم در مساله ترکمنستان نیز به زودی شاهد آزادی زندانیان باشیم کما اینکه اخیرا ۱۰ نفر از آنها آزاد شده اند.

افخم در پاسخ به سوال دیگری درباره تحریم اتحادیه اروپا و لندن درباره شرکت ملی نفت کش ایران بیان کرد: این اقدام در چارچوب اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم برخی نهادها و شرکت های ایرانی از جمله شرکت ملی نفت کش ایران را یک اقدام سیاسی می بینیم که خلاف روند حسن نیت لازم بوده است و با روند مذاکرات جاری ناسازگار و غیرسازنده است.

وی افزود: مایه تاسف است که احکام دادگاه های بین المللی به طور اصولی و جدی از سوی اتحادیه اروپا مورد بی توجهی قرار می گیرد. اتحادیه اروپا باید از این دست اقدامات بی اساس که باعث کاهش اعتماد طرفین می شود، دوری کند و ما ضمن رد این اقدام خواهان آن هستیم که توجه جدی به فضای جاری مذاکرات داشته باشند و مراتب اعتراض خود را به طرف مقابل اعلام کرده ایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات داعش در لیبی و اینکه برخی از کشورها خواستار اقدام نظامی بین المللی در این زمینه شده اند، توضیح داد: از اینکه موضوع به یک سطح بین المللی فراگیری برسانند، نگران هستیم. تجربه مقابله با نیروهای تروریستی و تکفیری تجربه مثبتی نبوده است و متاسفانه اشتباهات زیادی در مواجهه با گروه های تروریستی صورت گرفته است و این نگرانی وجود دارد که در مورد لیبی نیز چنین مساله ای رخ دهد.

افخم گفت: امیدواریم که همه کشورهای ذیربط کمک کنند که دولت ملی لیبی شکل بگیرد و با توان لیبی و کمکی که در داخل وجود دارد که تمامی گروه ها خواهان حفظ تمامیت ارزی و وحدت ملی هستند، این دولت ملی بتواند آینده کشور را رقم بزند. در مواجهه با گروه های تروریستی و تکفیری باید منافع منطقه در نظر گرفته شود و از تکرار اشتباهات جلوگیری شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره طرح هایی که درباره موضوعات هسته ای ایران مطرح می شود مبنی بر جابجایی سوخت و یا کاهش اورانیوم در قبال افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران، بیان کرد: در طول مدتی که مذاکرات انجام می شود همواره اعلام کرده ایم که موضوعات مذاکراتی در پشت میز مذاکرات قابل بحث است. گمانه زنی های رسانه ای در حوزه ها و موضوعات مختلف صورت گرفته که ما هیچکدام را تایید نکرده ایم و این مورد اخیر را نیز تایید نمی کنیم و از نظر ما زمانی که همه موضوعات تعیین تکلیف شود و توافق درباره همه موضوعات شکل گیرد امکان توافق وجود دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گفتگوهای بین وزرای خارجه آمریکا و آرژانتین درباره مطرح شدن موضوع پرونده آمیا در مذاکرات هسته ای ایران بیان کرد: چارچوب مذاکرات هسته ای روشن و صرفا پیرامون فعالیت هسته ای ایران است و هیچگونه موضوعات جنبی دیگری در مذاکرات مطرح نمی شود ما این مساله را در اظهارنظرهای دیگر نیز شنیده ایم و اعلام کرده ایم که چارچوب مذاکرات هسته ای است. در این مورد نیز بحث آمیا، مساله داخلی آرژانتین است و ما هرگونه دخالت و تلاش این کشورها برای اینکه به مسائل داخلی آرژانتین ورود پیدا کنند و پیچیدگی ها و ابهاماتی را در این پرونده ایجاد کنند، رد می کنیم. مواضع ما نسبت به این پرونده از ابتدا روشن بوده است و ما رژیم صهیونیستی را محکوم کرده ایم و سابقه ایران برای کمک به روشن شدن ابعاد اقدامات تروریستی نیز کاملا روشن است.

افخم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نظر دولت آمریکا برای محدود کردن ارائه اطلاعات به اسرائیل در خصوص مذاکرات هسته ای ایران گفت: این مذاکرات بین ایران و ۱+۵ است و تبعا باید در همین محدوده باشد و فکر می کنم سوءاستفاده هر طرف دیگری که فراتر از ۱+۵ بوده در طول این مدت نشان داده شده و از هر میزان اطلاعاتی که به آن دسترسی داشته اند در جهت تخریب مسیر مذاکرات استفاده کرده اند. تبعا انتظار داریم این اصل که مورد توجه ما بوده است برای حفظ روند مذاکرات و اینکه موضوعات مذاکراتی در چارچوب میز مذاکره مورد بحث قرار گیرد، رعایت شود و افکار عمومی را با اطلاعات غیرواقعی به انحراف نکشانیم.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره اقدامات وزارت امور خارجه درباره مساله ریزگردها که باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان شده است، گفت: وزارت امور خارجه در مسائل توصیه‌ای و محیط‌زیستی بخش ویژه‌ای را دارد که در سازمان‌های منطقه‌ای، دو جانبه و چند جانبه اقدامات ویژه انجام می‌دهد. در همین زمینه نیز فعالیت و ارتباط با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که به طور تخصصی موضوعات زیست محیطی را دنبال می‌کند، از قبل وجود داشته و اکنون هم تداوم دارد و وزارت خارجه تلاش دارد که بتواند اقدامات فنی را در حوزه بین‌المللی و دوجانبه بکار گیرد و از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با این پدیده زیست محیطی استفاده شود و شرایط رایزنی و مذاکره طرف خارجی و نهاد مسئول در کشور فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم که بتوانیم از طریق ارتباطات فزاینده‌ای که برقرار است، راه‌حل‌های میان مدت و دراز مدت را برای مواجهه این پدیده زیست محیطی بکار گیریم و اولویت آن، استفاده از ظرفیت‌های فنی و ظرفیت‌های کشورهایی است که دارای تجربه هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در حوزه منطقه‌ای نیز برخی همسایگان این تجربه را دارند و تشدید مذاکرات و گفتگو برای اینکه بتوانیم این معضل را حل کنیم، مفید است. امیدواریم بتوانیم با تشدید این فعالیت‌ها به وظایف خود عمل کنیم تا بحران کنونی مهار شود. اگرچه راه‌های میان مدت و دراز مدت سهل الوصول‌تر است.

افخم در پاسخ به این سئوال که آیا وزارت امور خارجه برای پایان دادن به درگیری‌ها در اوکراین ورود پیدا خواهد کرد؟ اظهار داشت: در این زمینه توافق مینسک صورت گرفته و این توافق برای آتش‌بس اجرایی شده است. طرف‌ها نیز در تلاش هستند که آتش‌بسی که اعلام شده، حفظ شود. ما نیز ابراز امیدواری کرده‌ایم که از طریق ساز و کار سیاسی که انجام شده و توافقی که شکل گرفته، بحران جاری مهار شود و به سمت برقراری آرامش و جلوگیری از کشته شدن انسان‌های بی‌گناه، این مسیر پیش رود.

وی ادامه داد: امیدواریم طرفین به توافقی که صورت گرفته، پایبند باشند و آتش‌بس برقرار شده بتواند زمینه را برای گام‌های بعدی فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مناسبات ایران و عربستان و اینکه آیا اخیرا پیام جدیدی بین این دو کشور رد و بدل شده است؟ اظهار داشت: روابط ایران و عربستان مانند همه همسایگان دیگر است، سفرا و نمایندگان سیاسی دو کشور فعال هستند، ارتباطات برقرار است و در عین حال به دلیل اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان داشتن بهترین مناسبات با کشورهای همسایه است، همواره از اینکه تحرک خاص در این جهت داشته باشیم، استقبال می‌کند.

افخم افزود: گفتگوها با عربستان در سطح سفارتخانه‌ها و رایزنی‌های معمول انجام می‌شود و امیدوار هستیم از ظرفیت عربستان سعودی نه تنها در سطح دوجانبه بلکه برای کمک به تقویت ثبات و آرامش در منطقه و همگرایی میان کشورهای منطقه بیشتر استفاده کنیم و فکر می‌کنیم این گزینه بسیار منطقی و صحیحی است که مسیر آینده روشن را رقم بزند و جزء همکاری و گفتگو میان کشورهای منطقه، راهی برای رسیدن به ثبات و امنیت پایدار وجود ندارد.

وی درباره سفر اخیر وزیر امور خارجه به آذربایجان، بیان کرد: داشتن مناسبات خوب، افزایش همکاری‌ها و استفاده از همه ظرفیت‌ها مورد توجه دولت است. آقای ظریف نیز سلسله سفرهایی را به کشورهای همسایه داشته‌اند و مجموعه این سفرها طی 1.5 سال گذشته موثر و مفید بوده است و گفتگوهای بین ما و آذربایجان در سطوح مختلف صورت گرفته است. روسای دو کشور مصمم هستند که به سطح جدیدی از روابط برسند، ضمن اینکه وزارت امور خارجه نیز برای کمک به بکارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و پتانسیل‌هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، اهتمام ویژه‌ای دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سفر وزیر امور خارجه هم در پاسخ به سفر همتای آذری بود، بیان کرد: گفتگوهای خوبی انجام شده است. ایران و آذربایجان علاوه بر بحث‌های دوجانبه در حوزه موضوعات منطقه‌ای به ویژه مساله مقابله با تروریسم و گروه‌های افراطی، دیدگاه‌های نزدیک و مشترکی دارند و گفتگوهای هر چه بیشتر کمک می‌کند تا دو کشور بتوانند ظرفیت خود را برای غلبه بر بحران‌های منطقه‌ای بکار گیرند.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه سفری را نیز به بلاروس انجام دادند که در پاسخ به دو سفر قبلی همتای ایشان بود و گفتگوهای خوب و مفصلی با مسئولین بلاروسی داشتند. یکی از ظرفیت‌های دیپلماسی و گفتگوها با کشورهای دیگر کمک می‌کند تا بتوانیم تحرک ویژه‌ای در زمینه‌ همکاری‌های اقتصادی داشته باشیم و شناسایی ظرفیت‌های ایران و دیگر کشورها یکی از موضوعاتی است که می‌تواند باعث گسترش روابط در همه زمینه‌ها شود.

افخم درباره اظهارات خبرنگاری مبنی بر اینکه روسیه یک سرویس جاسوسی جدید کشف کرده که به مراتب خطرناک‌تر از اکستاکسنت است و هدف آن روسیه، چین و ایران و اینکه آیا ایران قرار نیست با همکاری‌ کشورها به مقابله با این ویروس خطرناک بپردازد؟ گفت: مورد جاسوسی یکی از دغدغه‌های جدید کشورهای مختلف است که تلاش دارند از طریق همکاری‌های دوجانبه و بکارگیری ساز و کارهای بین‌المللی، مانع نفوذ این سرویس‌های جاسوسی شوند. در سطح ملی نیز کشورها تلاش دارند از این ظرفیت‌های سایبری و جاسوسی جلوگیری کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: نهادهای ذیربط نیز گفتگوهایی را انجام می‌دهند. این گفتگوها به طور خاص بین ایران و روسیه و نهادهای مسئول صورت می‌گیرد که یکی از دغدغه‌ها است که فضای سایبری مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت‌ها رو به افزایش است و باید گفتگوها با کشورهای همسو شکل بگیرد تا مانع از سوء استفاده از فضای سایبری شویم و جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به این مساله توجه ویژه دارد چرا که ما خود نیز جزو کشورهای هدف هستیم و دستگاه‌های ذیربط با حساسیت موضوع را دنبال می‌کنند.

وی درباره محدودیت‌ها برای برخی از ایرانیان در دانشگاه ماساچوست آمریکا، گفت: خبرهایی را در این زمینه مشاهده کردیم و وزارت امور خارجه آمریکا نیز در این باره یک موضع‌گیری کرد که تحول جدیدی رخ نداده است و آن اظهارنظر نشان‌دهنده این امر بود که قرار است با مسئولان دانشگاه گفتگوهایی داشته باشند. متعاقب این امر، سایت دانشگاه مذکور نیز اطلاعیه را از سایت حذف کرد. لذا درباره این خبر باید کمی تامل کرد تا ابعاد آن روشن شود.

افخم گفت: ما با حساسیت، مساله را مورد توجه قرار دادیم چرا که وضعیت دانشجویان و ایجاد دسترسی آنها به رشته‌های مختلف مساله کوچکی نیست ولی در عین حال اخبار پیرامون این موضوع متفاوت است و باید اجازه بدهیم به یک جمع‌بندی روشن و دقیق برسیم. الان در مقامی هستیم که اظهارنظر قطعی می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت نور احمد نیکبخت، دیپلمات ربوده شده ایران در یمن و همچنین آخرین اخبار ترور آقای اسدی، بیان کرد: در گفتگوهایی که با مسئولین و حوزه‌های مختلف داریم، موضوع پیگیری می‌شود و ما هم امیدواریم که هر چه سریعتر به اطلاعات بهتر و دقیق‌تری برسیم تا ایشان بتوانند سالم به کشور بازگردند. این امر یکی از دغدغه‌های مسئولین وزارت امور خارجه است و در شرایط فعلی یمن نیز کماکان این موضوع با حساسیت بیشتر دنبال می‌شود و امیدواریم بتوانیم اطلاعات بیشتری به دست آوریم و ایشان را به کشور بازگردانیم.

وی افزود: در مورد آقای اسدی نیز همین‌طور است و در حال گفتگو با مقامات یمن هستیم. به هر حال شرایط سیاسی ممکن است روند منظم گفتگو و پیگیری را تحت تاثیر قرار دهد، اما تاثیری در دغدغه ما در وزارت خارجه ندارد.

افخم درباره سفر اردوغان به ایران نیز گفت: هنوز تاریخ دقیق مشخص نشده و بحث‌ها ادامه دارد. هر گاه نزدیک‌تر به زمان انجام سفر شدیم، اطلاع‌رسانی دقیق صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر امور خارجه چین به ایران، گفت: این سفر بسیار پربار بود و گفتگوهای خوبی نیز انجام شد. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین دو کشور دوست هستند که دارای اشتراک نظر زیاد در امور منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. چین یکی از شرکای خوب تجاری ایران است و روابط خوب رو به گسترشی داریم و در این سفر به طور خاص استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناسبات تجاری و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که ما به حوزه‌هایی فراتر از انرژی در حوزه‌های اقتصادی ورود پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در زمینه هسته‌ای نیز چین یکی از کشورهایی است که در موضوعات 1+5 نقش سازنده، مثبت و کمک‌کننده‌ای داشته است. نظرات چین در مجموعه کشورها در طول مذاکرات در سطوح مختلف کمک‌کننده بوده است. اعلام آمادگی طرف چینی برای رسیدن به توافق جامع نشانه خوبی است و به پیشرفت روند مذاکرات کمک می‌کند و در گفتگوهای تهران نیز بر نقش چین و اراده طرف چینی تاکید شد و امیدوار هستیم که این نقش سازنده ادامه پیدا کند و بتوانیم به یک توافق خوب که دربرگیرنده خواست جمهوری اسلامی ایران است، برسیم.

افخم درباره نقش روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران به ویژه با توجه به تحریم‌های اخیر علیه روسیه در موضوع اوکراین، بیان کرد: روسیه و چین دو کشوری هستند که در مساله مذاکرات، مواضع سازنده داشتند و تلاش کردند از ظرفیت خود استفاده کنند. با روسیه نیز همانند چین گفتگوها در سطوح مختلف داریم و تماس‌های مستقیمی در موضوع هسته‌ای و مسائل منطقه‌ای انجام می‌شود.

وی ادامه داد: روسیه نیز دارای ظرفیت‌های خوبی در سطح حوزه‌‌های منطقه‌ای و بین‌الملی است و ما این ظرفیت‌ را می‌شناسیم و نسبت به جایگاه روسیه آگاهی داریم. در طول دوره مذاکرات، کشور روسیه از نقش خود استفاده کرده و این نقش کمک‌کننده بوده است. امیدواریم در ماه‌های آینده و مسیر پیش‌رو، این نقش و تلاش روسیه به خوبی ادامه پیدا کند و بتوانیم شاهد توافق باشیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره شرط و شروط ایران و خالد المشعل برای سفر مشعل به ایران و موانع موجود، گفت: روابط ایران با گروه‌های مقاومت فلسطینی از جمله حماس، روابط خوبی است و اکنون در دوران خوبی به سر می‌برند و گفتگوها و تماس‌ها برقرار است و برنامه‌ریزی و گفتگوهایی که برای سفر لازم بوده، صورت گرفته است و هنوز زمان‌بندی قطعی وجود ندارد و باقی مواردی که رسانه‌ها مطرح می‌کنند، گمانه‌زنی است و نگرش‌های صرف سیاسی که به دلیل ویژگی‌های گروه‌ها یا علایق آنها مطرح می‌شود، وجود دارد.