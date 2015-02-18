هنر گرافیک قابلیت تغییر نگاه جامعه را دارا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت مجرد ظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی بررسی ابعاد جشنواره «ایران ۱۴۰۴» تصریح کرد: با توجه به نقش پوستر در جامعه، هنرمندان طراح گرافیک می توانند با آثارشان نگاه جامعه را در حوزه های مختلف تغییر دهند.

وی افزود: هنرمندان این رشته با ارائه پوستر در فضاهای شهری، این فضا را برای مردم جامعه فراهم می کنند که باهم، تبادل فکری داشته باشند و در عین حال مردم در کنار هنرمندان می توانند تجربه های زیادی را کسب و با آنان همکاری داشته باشند.

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران شاخصه های تولید یک اثر گرافیک را توجه به مطالعه، پژوهش و جستجو در فرم ها، نمادها و نشانه ها برشمرد و اضافه کرد: در عین حال یک هنرمند گرافیک برای تاثیر گذاری باید برای هر سفارشی از نقطه صفر تا صد با آگاهی کامل، مراحل و پروسه طراحی و دیزاین را طی کند.

مجرد معتقد است تفکر خلاق و منحصر بفرد بودن طرح و دیزاین از جمله شاخصه های یک اثر گرافیکی است و طراح در نهایت باید از هرگونه شباهت سازی خواسته یا ناخواسته اجتناب کرده و پس از انجام طراحی، پیشرفت طرح را به عنوان یک ایده تبلیغاتی دنبال و بازخورد آن طرح را ارزیابی کند.

وی یکی از مباحث مطرح و مورد توجه روز را بحث آینده شناسی برشمرد و گفت: هنرمند به واسطه قدرت تخیل و تصویری که دارد بهتر می تواند آینده را ترسیم کند و آن را برای دیگران به نمایش بگذارد.

این هنرمند گرافیک تاکید دارد که تصویرسازی هنرمند از یک آینده، ایده آل که مدنظر است و همین طور تعریف آن برای مخاطب می تواند ما را به اهداف این چشم انداز نزدیک تر کند و فقط کافی است که به ابعاد بومی هنر توجه داشته باشیم.

مجرد در بیان ضرورت جشنواره ایران ۱۴۰۴ ادامه داد: برگزاری جشنواره هنری ایران ۱۴۰۴ یک محفل بزرگ فکری است که همه باید از آن بهره مناسب ببرند. بسیاری از فرهنگ سازی ها با استفاده از زبان هنر گرافیک که گستره آن را می توانیم در همه جا مشاهده کنیم، با سرعت بیشتر و تاثیر عمیق تری به مخاطب منتقل می شود.

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران با اذعان به اینکه این جشنواره نگاهی متفاوت و مفهومی به آینده دارد، افزود: هر جشنواره یا مسابقه ای که بتواند نگاه به آینده و آینده نگری را به هنرمندان انتقال دهد و تولید اثر کند، می تواند موفق و موثر باشد.

وی یادآور شد:در عناوین مطرح شده در این سند نیز یکی از اهداف مهمی که به چشم می خورد امیدبخشی و نگاه به آینده است که البته از مهم ترین اهداف بشر معاصر محسوب می شود. انتظار از هنرمندان و کسانی که اهل فکر هستند این است که با توجه به محورهای گفته شده فضاسازی کنند و درک خود را از مفاهیم و موضوعات گفته شده اعلام کرده و آینده ای را ترسیم کنند که قابل لمس، امیدبخش و حرکت زا باشد.

مجرد معتقد است ما در سال ۱۴۰۴ به دنبال یک سری اتفاقهای بزرگ و تاثیرگذار هستیم و اگر از همین الان، موضوعها را جدی نگیریم، بی شک نباید منتظر نتایج خوبی باشیم. اگر با این اهداف همراه شویم بی شک آینده ای درخشان پیشرو خواهیم داشت.

این هنرمند گرافیک تصریح کرد:جشنواره هنری ایران ۱۴۰۴ تفاوت خاصی با سایر جشنواره ها دارد و آن هم پرداخت به موضوعی است که چند سال بعد روی خواهد داد. این نوع پردازش به موضوع، جذابیتی را برای هنرمندان بوجود آورده و آنان را به سوی خلق اثری تازه و بی بدلیل سوق داده است.

مجرد تصریح کرد: هنرمندان باید بجای تاثیر گرفتن از آثار غربی، هنر ارزشی و سنتی بومی را به نمایش بگذارند، زیرا این امر خود راهی خواهد بود به سمت ایران ایده آل در ۱۴۰۴. هنرمند با بیان مسائل ارزشی و آرمان های والای انقلاب، می تواند به مختصات و ویژگی های ارزشی و اخلاقی طرح شده در این سند دست یابد.

وی تاکید کرد:داشتن جایگاه نخست در منطقه و الهام بخشی در جهان اسلام باید به عنوان هدف و محتوای آثار هنری لحاظ شود و از ابزارهای هنر برای درونی کردن و تحقق مسائل ارزشی سندچشم انداز استفاده شود.

به گفته عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در ایران ۱۴۰۴ باید بتوانیم قالبی از هنر را خلق کنیم که هم ایران را در جهان اسلام کشوری الهام بخش و تاثیرگذار بسازد و هم از نظر انتقال و نهادینه ساختن ارزش های انسانی، کشور ما را در منطقه در جایگاه نخست قرار دهد.