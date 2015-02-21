«جهان کتاب» جدید روی پیشخوان آمد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره جهان کتاب با مطلب «آمد به یادم...» نوشته پرویز دوایی آغاز می شود. دومین مطلب نیز «شبلی شعرسنج» نوشته کامیار عابدی درباره شبلی نعمانی از شاعران مسلمان هندوستان است. مطلب سوم نیز به قلم حسین مسرَت با عنوان «وجین کتاب به چه قیمتی!؟» نوشته شده است.

«نشر فرهنگی و بحران پیش رو» عنوان مطلبی است که مجید رهبانی درباره بازار نشر کشور نوشته است. اما این شماره جهان کتاب دو مقاله درباره شخصیت‌های زن در رمان‌های پلیسی - جنایی و زنان پلیسی نویس را نیز شامل می شود. این دو مقاله به قلم یاسمن منو و الیزابت لوگرو شاپوی نوشته شده اند.

در ادامه، کتاب‌هایی چون «یادداشت‌های باقر کاظمی در آستانه شهریور ۱۳۲۰»، «آمدیم خانه نبودید»، «در غرب چه خبر؟»، «جنسیت در آرای اخلاقی» و ... معرفی شده اند. «ریشه‌های ماکیاولیسم در کلیله و دمنه» هم یکی از مقالات معرفی کتاب است که درباره کتاب «جذور المکیافلیه فی کلیله و دمنه» اثر مصطفی سبیتی نوشته شده است. «برادران مسلح: ابعاد نظامی بحران اوکراین» نیز از جمله مقالات این بخش است به قلم دمیتری گورنبورگ نوشته شده است.

سیمح القاسم شاعر اردنی است که در این شماره مجله جهان کتاب معرفی و نمونه اشعارش آورده شده است. بخش های «هزار و یک داستان»، «وقت شعر» و «معرفی کوتاه» هم از دیگر بخش های این نشریه هستند که کتاب‌های داستان، شعر و کتب تاریخی در آن‌ها معرفی شده‌اند.

بخش ویژه جهان کتاب در این شماره به یادنامه حبیب یغمایی اختصاص دارد. امسال سی امین سال درگذشت این محقق و پژوهشگر است و بخش ویژه جهان کتاب هم به همین دلیل، شامل مقالاتی از جلال خالقی مطلق، ایرج افشار، سید فرید قاسمی، محمود امیدسالار، میلاد عظیمی و سیدعلی آل داوود می شود.

این شماره مجله جهان کتاب با ۸۰ صفحه و قیمت ۸ هزار تومان روی پیشخوان مطبوعات آمده است.