سیمنار ارزیابی حسی روغن زیتون در گرگان آغاز شد

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان در خصوص این سمینار به خبرنگار مهر، گفت: با توجه یه هماهنگی به عمل آمده با شورای روغن زیتون دنیا که در اسپانیا مستقر است و با توجه به این که ایران عضو این شورا است و آموزش و اطلاع رسانی نیز از جمله وظایف این شورا استاین سمینار سه روزه در استان در حال برگزاری است.

مرتضی صادقی در مراسم افتتاحیه این سمینار اظهار کرد: این سمینار با اهداف توسعه زیتون در استان وتولید کیفی این محصول و آموزش بهره بردارن ودستگاه های نظارتی در حال برگزاری است و مخاطبان این سمینار نیز کارشناسان باغبانی جهاد، کارشناسان صنایع غذایی ادارات استاندارد و کارشناسان آزمایشگاهی و کارشناسان بهداشت استان و اعضای کارخانجات فرآوری زیتون هستند.

وی با بیان این که در استان هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در استان زیتون کشت می شود گفت: گلستان رتبه ۵ تولید زیتون کشور را دارد و از سطح هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در حدود چهار هزار و ۸۰۰ هکتار آن بارده است.

صادقی افزود: از این هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در سال گذشته ده هزار تن محصول زیتون برداشت شد و پیش بینی ما در افق دراز مدت ۷۰ هزار هکتار است.

وی اضافه کرد: ۱۳ واحد فرآوری روغن زیتون وکنسرو زیتون در استان داریم که ظرفیت آن ۲۰ هزار تن است و به لحاظ کیفی نیز استان گلستان رتبه های اول تا سوم کشور را دارد.