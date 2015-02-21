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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۹

سیمنار ارزیابی حسی روغن زیتون در گرگان آغاز شد

سیمنار ارزیابی حسی روغن زیتون در گرگان آغاز شد

گرگان- سمینار ملی ارزیابی حسی روغن زیتون با همکاری موسسه تحقیقات بذر ونهال کشور از امروز در گرگان آغاز به کار کرد.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان در خصوص این سمینار به خبرنگار مهر، گفت: با توجه یه هماهنگی به عمل آمده با شورای روغن زیتون دنیا که در اسپانیا مستقر است و با توجه به این که ایران عضو این شورا است و آموزش و اطلاع رسانی نیز از جمله وظایف این شورا استاین سمینار سه روزه در استان در حال برگزاری است.

مرتضی صادقی در مراسم افتتاحیه این سمینار اظهار کرد: این سمینار با اهداف توسعه زیتون در استان وتولید کیفی این محصول و آموزش بهره بردارن ودستگاه های نظارتی در حال برگزاری است و مخاطبان این سمینار نیز کارشناسان باغبانی جهاد، کارشناسان صنایع غذایی ادارات استاندارد و کارشناسان آزمایشگاهی و کارشناسان بهداشت استان و اعضای کارخانجات فرآوری زیتون هستند.

وی با بیان این که در استان هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در استان زیتون کشت می شود گفت: گلستان رتبه ۵ تولید زیتون کشور را دارد و از سطح هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در حدود چهار هزار و ۸۰۰ هکتار آن بارده است.

صادقی افزود: از این هشت هزار و ۵۰۰ هکتار در سال گذشته ده هزار تن محصول زیتون برداشت شد و پیش بینی ما در افق دراز مدت ۷۰ هزار هکتار است.

وی اضافه کرد: ۱۳ واحد فرآوری روغن زیتون وکنسرو زیتون در استان داریم که ظرفیت آن ۲۰ هزار تن است و به لحاظ کیفی نیز استان گلستان رتبه های اول تا سوم کشور را دارد.

کد مطلب 2502186

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