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۲ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۴۰

عضو انصارالله یمن:

رایزنی میان گروههای سیاسی یمنی ادامه دارد

رایزنی میان گروههای سیاسی یمنی ادامه دارد

یکی از اعضای انصارالله یمن با اشاره به ادامه رایزنی میان گروههای سیاسی این کشور تحرکات رئیس جمهوری مستعفی این کشور را بی تاثیر بر این روند دانست.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع نزدیک به عبد ربه منصور هادی اعلام کرد: هادی همچنان به تصمیم استعفای خود پایبند است و از آن منصرف نشده است.

در همین حال ضیف الله الشامی عضو انصارالله یمن گفت: رئیس جمهوری مستعفی در محاصره نبوده است و اخبار گمراه کننده ای از سوی رسانه ها مطرح شده است.

وی افزود: رایزنی میان گروههای سیاسی یمنی ادامه دارد اما در عین حال توطئه ها علیه برخی ضد ما جریان دارد.

الشامی تاکید کرد: اقدامات عبد ربه منصور هادی تاثیری بر روند گفتگوهای سیاسی برای خروج از بحران در کشور ندارد.

کد مطلب 2502421

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