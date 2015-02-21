به گزارش خبرگزار مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع نزدیک به عبد ربه منصور هادی اعلام کرد: هادی همچنان به تصمیم استعفای خود پایبند است و از آن منصرف نشده است.

در همین حال ضیف الله الشامی عضو انصارالله یمن گفت: رئیس جمهوری مستعفی در محاصره نبوده است و اخبار گمراه کننده ای از سوی رسانه ها مطرح شده است.

وی افزود: رایزنی میان گروههای سیاسی یمنی ادامه دارد اما در عین حال توطئه ها علیه برخی ضد ما جریان دارد.

الشامی تاکید کرد: اقدامات عبد ربه منصور هادی تاثیری بر روند گفتگوهای سیاسی برای خروج از بحران در کشور ندارد.