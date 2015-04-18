یمن برای هیچکس تهدید نیست/ عربستان به دنبال اعمال سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، شورای سیاسی انصار الله شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن به شماره ۲۲۱۶ در راستای حمایت از جلاد در برابر قربانی صادر شد و با قطعنامه های پیشین در تناقض است.

در این بیانیه آمده است: قطعنامه شورای امینت در اغلب بندهای خود از تجاوز عربستان به یمن حمایت می کند و یا این تجاوز ظالمانه که به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا و بدون هیچ توجیهی انجام می شود را نادیده می گیرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تجاوز عربستان سعودی به یمن تنها با هدف اعمال سلطه بر یمن و تلاش برای به شکست کشاندن گفتگوهای سیاسی این کشور انجام شده است گفتگوهایی که سازمان ملل متحد بر آن نظارت داشت.

شورای سیاسی انصار الله اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت تمامی جنایات جنگی عربستان علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان یمنی و همچنین تخریب زیرساخت ها در این کشور را نادیده گرفته است.

این شورا همچنین اعلام کرد که یمن برای هیچ کشوری تهدید محسوب نمی شود و ادعاهایی که در این زمینه مطرح و گفته می شود یمن تهدیدی برای امنیت ملی عربی به شمار می رود سخنانی بیهوده و بی پایه و اساس است که هدف از آن گمراه کردن افکار عمومی و مشروع جلوه دادن تجاوز به یمن است.