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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۳۷

شورای سیاسی انصارالله:

یمن برای هیچکس تهدید نیست/ عربستان به دنبال اعمال سلطه است

یمن برای هیچکس تهدید نیست/ عربستان به دنبال اعمال سلطه است

شورای سیاسی انصار الله یمن در بیانیه ای با اعلام اینکه کشورش تهدیدی برای هیچکس نیست اعلام کرد که عربستان سعودی به دنبال اعمال سلطه در یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، شورای سیاسی انصار الله شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن به شماره ۲۲۱۶ در راستای حمایت از جلاد در برابر قربانی صادر شد و با قطعنامه های پیشین در تناقض است.

در این بیانیه آمده است: قطعنامه شورای امینت در اغلب بندهای خود از تجاوز عربستان به یمن حمایت می کند و یا این تجاوز ظالمانه که به رهبری عربستان و با حمایت آمریکا و بدون هیچ توجیهی انجام می شود را نادیده می گیرد.

در ادامه بیانیه گفته شده است: تجاوز عربستان سعودی به یمن تنها با هدف اعمال سلطه بر یمن و تلاش برای به شکست کشاندن گفتگوهای سیاسی این کشور انجام شده است گفتگوهایی که سازمان ملل متحد بر آن نظارت داشت.

شورای سیاسی انصار الله اعلام کرد: قطعنامه شورای امنیت تمامی جنایات جنگی عربستان علیه غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان یمنی و همچنین تخریب زیرساخت ها در این کشور را نادیده گرفته است.

این شورا همچنین اعلام کرد که یمن برای هیچ کشوری تهدید محسوب نمی شود و ادعاهایی که در این زمینه مطرح و گفته می شود یمن تهدیدی برای امنیت ملی عربی به شمار می رود سخنانی بیهوده و بی پایه و اساس است که هدف از آن گمراه کردن افکار عمومی و مشروع جلوه دادن تجاوز به یمن است.

کد مطلب 2536260
سمیه خمارباقی

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