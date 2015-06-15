هیأت یمنی بالاخره جیبوتی را به مقصد ژنو ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیأت یمنی که قرار بود در نشست ژنو درباره این کشور شرکت کند، دقایقی قبل بوسیله یک فروند هواپیمای سازمان ملل عازم محل برگزاری این نشست شد.

بر اساس این گزارش، این هیأت از صبح امروز برای انتقال به ژنو در فرودگاه جیبوتی به سر می بُرد اما با کارشکنی های مقامات سعودی اعزام آنها به حل مذاکرات با تأخیر زیادی همراه شد.

گفتنی است، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله تهدید کرده بود که در صورت ادامه تأخیر سازمان ملل در انتقال هیأت یمنی به ژنو، این هیأت جیبوتی را به مقصد صنعاء ترک خواهد کرد.