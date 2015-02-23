هنر۷۰۰ساله کویر رونق می گیرد/راه اندازی گمرک و نمایشگاه دائمی فرش

به گزارش خبرنگار مهر، فرشهای بافت خراسان جنوبی مشهورترین فرشهای ایران در گذشته بوده که تاریخچه آن به دوران حکومت شاهرخ میرزا در هرات بر می گردد و حدود ۷۰۰ سال پیش در این منطقه بافته می شد.

بافت قالی در اکثر روستاها و شهرستان های این استان رواج دارد به طوری که حدود بیش از ۸۰ درصد ساکنان روستاها به این حرفه اشتغال داشته اند و از مناطق مهم بافت قالی می توان به مود، درخش، گسک، چاج، آسیابان، تقاب، نوکند، سربیشه، القار، خوسف، باغستان، کوشکک، خسروآباد، نهارجان، شاخنات، فورخاص، دره عباس، رجنوک، سرچاه، فضل آباد و ... اشاره کرد.

خبرگزاری مهر برای رونق فرش و سوق دادن توجه مسئولان امر به هنر مردم این دیار سلسله گزارشهایی در راستای مشکلات پیش پای این هنر دستی که آوازه جهانی دارد نوشت که سر انجام امروز مسئولان خبرهای خوشی برای راه ندازی گمرک تخصصی و نمایشگاه دائمی فرش دستباف در استان را نوید دادند.

ایجاد کارگروه احیای فرش در استان

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی صبح دوشنبه در بازدید از تولیدات فرش دستباف مددجویان کمیته امداد استان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: در حوزه فرش چند دستگاه متولی وجود دارد که متاسفانه وحدت رویه در انجام امور مرتبط وجود نداشت.

علی رضایی بیان داشت: به منظور سر و سامان دادن به صنعت فرش استان و تجمیع نقطه نظرات دستگاه های متولی برای مدیریت صحیح در این حوزه کارگروه احیای فرش را در استان تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبي از مناطق مهم و ۹ گانه فرش ايران است؛ تصریح کرد: استان در حوزه فرش دستباف تحت تاثير عوامل متعدد اجتماعي و اقتصادي، دچار ضعف هايي شده كه نياز است مورد بررسي قرار گيرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی کارگروه تخصصی احیای فرش در استان در زمینه حمایت از بافندگان، صدور مجوزها، بازرایابی، نقشه های به روز و آموزش بافندگان وحدت رویه ایجاد شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی بر شناسايی افراد فعال در زمينه صنعت فرش و لزوم بهره‌گيری از نظرات آنان در کارگروه احیای فرش استان تاکید کرد.

فعالیت ۵۰ هزار بافنده در خراسان جنوبی

وی از فعالیت ۵۰ هزار بافنده در استان خبر داد و بیان کرد: باید از این ظرفیت در جهت رونق اشتغال به خصوص در روستاهای استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه ۳۴ درصد اشتغال خراسان جنوبی در بخش کشاورزی و در روستاها است، عنوان کرد: به دلیل خشکسالی های که در چند سال اخیر در استان داشته ایم رونق و احیای بافندگی در روستاها در کنار کشاورزی در این شرایط می تواند به عنوان منبع درآمدی قابل قبول برای کشاورزان باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رضایی با بیان اینکه بافندگان فرش و روستائيان بهره اصلي از تجارت فرش را نمي برند و واسطه ها و دلالان بازار را تحت كنترل دارند، گفت: باید با همفکری زمینه ای را فراهم کرد كه سود اصلي فرش دستباف نصيب بافنده شود.

۵۰ درصد امور راهبردی فرش استان به کمیته امداد واگذار می شود

وی با بیان اینکه کمیته امداد خراسان جنوبی یکی از دستگاه های موفق در حوزه فرش استان است، تصریح کرد: این نهاد با فراهم کردن مواد اولیه، ارائه آموزش، توجه به مباحث بهداشتی با ایجاد کارگاه های استاندارد و ایجاد بازار فروش زنجیره تولید تا فروش را بدون وجود واسطه ها برای رونق فرش استان فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بافندگی فرش اغلب در سطح روستاهای استان انجام می شود و پراکندگی روستاها را داریم کمیته امداد به عنوان دستگاهی که اقشار آسیب پذیر را پوشش می دهد در زمینه رونق این صنعت دستی به عنوان شغلی پایدار می تواند کمک های موثری را انجام دهد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: به دلیل عملکرد مثبت کمیته امداد استان ۵۰ درصد امور راهبردی فرش استان را به این نهاد واگذار خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد در احیای نقشه های اصیل فرش و نقشه های جدید و بازر پسند نیز موفق عمل کرده است، گفت: در زمینه آموزشی نیز موفقیت های زیادی داشته اند به طوری که فرش هاي دستباف توليد كميته امداد امام خمينی(ره) استان از لحاظ كيفي به ثبات موثري رسيده كه خود تبديل به يك برند شده و در خارج از کشور بازر ثابت دارد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی: پیگیرهای لازم برای راه اندازی گمرک تخصصی فرش در استان انجام شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه صادرات فرش از استان انجام نمی شود، گفت: پیگیرهای لازم برای راه اندازی گمرک تخصصی فرش در استان انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای رونق فرش استان تجار بخش خصوصی را نیز فعال خواهیم کرد، ادامه داد: حمایت های لازم برای ارائه تسهیلات به کمیته امداد در حمایت از بافندگان نیز از دیگر برنامه ها برای احیای فرش استان خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارات خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه پیگیری های لازم برای گرفتن ردیف بودجه برای راه اندازی نمایشگاه دائمی فرش در استان انجام شده است، گفت: درخواست بودجه برای سال ۹۴ به منظور راه اندازی این نمایشگاه برای خراسان جنوبی که فرش آن به عنوان یکی از برندهای بین المللی فرش مطرح است به نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است.

نعمت الله حقیقی گفت: سالانه ۲۰۰ هزار تن فرش دستباف در استان تولید می شود که هشت درصد آن توسط مددجویان کمیته امداد و در کارگاه های تحت حمایت این نهاد بافته می شود.

وی عنوان کرد: فرش می تواند به عنوان صنعت دستی صادراتی یکی از ظرفیت های خوب اشتغال خانگی و منبع پایدار درآمد اقتصادی باشد.

وی اظهارداشت: در راستای رونق بازار و معرفی فرش استان از صادر کننده های مطرح فرش کشور در استان دعوت خواهیم کرد.

بافت ۱۵۰ هزار متر مربع فرش در استان

رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه به طور میانگین سالانه ۲۰۰ هزار مترمربع فرش در استان بافته می‌شود، اظهارداشت: پیش بینی ما برای امسال تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش است.

محمد حسن کامیابی با بیان اینکه فرش خراسان جنوبی یکی از مشهورترین برندهای فرش در بازارهای جهانی است، گفت:فرش استان به لحاظ ظرافت، زیبایی، اصالت طرح و نقش و تنوع در اندازه و رنگ بندی همواره مشتریان خود را در بازارهای دنیا داشته است.

وی با بیان اینکه قبل از تحریم‌ها بیش از ۹۰ درصد تولیدات فرش استان صادر می‌شد، ادامه داد: با وجود تحریم‌ها بازهم به دلیل کیفیت و اصالت قسمت اعظم تولیدات فرش استان صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه فرش‌های تولیدی استان در نقشه‌های ریزه ماهی، خشتی، نایین، ایلیاتی و نقوش متفرقه بافته می‌شود، افزود: در این بین بیشترین تولیدات فرش در نقشه‌های ریزه ماهی که از اصیل‌ترین نقشه‌ها بوده، بافته می‌شود.

کامیابی مسک با اشاره به اینکه از مجموع ۱۵۰ هزار متر مربع فرش تولیدی استان در سال جاری پیش بینی می شود ۱۰۰ هزار متر مربع آن صادر شود، گفت: تولیدات فرش استان ب به کشورهای امارات، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی صادر می‌شود.

به گفته وی سال گذشته ۱۲۰ هزار مترمربع از فرش دستباف استان به این کشورها صادر شده است.

وی در خصوص بیمه بافندگان فرش در استان نیز گفت: از مجموع ۵۰ هزار بافنده استان تنها پنج هزار و ۲۲۰ نفر یعنی ۱۰ درصد بافندگان بیمه هستند.

وی با بیان اینکه در برخی استانهای کشور تا ۹۰ درصد بافندگان بیمه هستند، عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان مقرر شد تا سهم بیمه خراسان جنوبی عادلانه و مثل سایر استان‌ها شود که این موضوع از طریق استانداری خراسان جنوبی در حال پیگیری است.

کامیابی مسک پیش از این نیز در گفتگو با مهر در خصوص چهار طرح زیربنایی فرش استان که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت دهم به خراسان جنوبی گفته بود: ایجاد نمایشگاه دائمی فرش استان، ایجاد فروشگاه اینترنتی سفارش پذیر فرش دستباف، ایستگاه تهیه و توزیع مواد اولیه مرغوب به قیمت تمام شده و آموزشگاه جامع حرف فرش دستباف از سال ۸۶ همچنان به دلیل نبود بودجه اجرایی نشده است.

وی بیان کرد: ضرورت اجرای طرح های زیر بنایی فرش استان در سفر اخیر رئیس جمهور دولت یازدهم مورد تاکید قرار گرفته و سازمان توسعه تجارت ایران موظف شده تا ظرف مدت یکسال در این رابطه اقدام کند.

تولید ۱۱ هزار متر مربع فرش توسط مددجویان کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی نیز در جلسه بازدید معاون برنامه ریزی استاندار از تولیدات فرش مددجویان این نهاد اظهارکرد: یک هزار و ۱۰۰ مجوز مشاغل خانگی در زمینه فرش دستباف توسط این نهاد صادر شده است.

سید جواد رضوی با اشاره به فعال بودن ۱۴کارگاه تجمیعی قالی بافی در استان تصریح کرد: مددجویان این نهاد از ابتدای امسال ۱۱ هزار متر مربع فرش تولید کرده اند.

وی ادامه داد: در زمینه بازاریابی و فروش تولیدات مددجویان تا کنون بیش از هشت هزار متر مربع از فرش های تولیدی مددجویان به مرکز ارسال شده است.

وی گفت:خوشبختانه فرشهای تولیدی بافندگان استان از کیفیت بالایی برخوردار است و فرشهاي توليد شده بيشتر در طرحهای ريزماهی، لچك ترنج، خشتی، بوته جقه و نائين بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی تصریح کرد: به بازار های موازی اعتقاد داریم تا بتوانیم تولیدات مددجویان را به بالاترین قیمت به فروش برسانیم.

وی به مشکلات فرش استان نیز اشاره کرد و گفت: تاجر واقعی صادر کننده در استان نداریم و فرش از بافندگان مدت دار خریداری می شود.

وی عدم حضور استان در نمایشگاه های خارجی از دیگر دلایل عدم رونق فرش استان دانست و افزود: حضور استان در نمایشگاه های خارجی موجب معرفی فرش استان و ایجاد بازراهای جدید خواهد شد.

رضوی با بیان اینکه کمیته امداد در زمینه آموزش و احیای نقشه های اصیل استان اقدامات موثری را انجام داده است، گفت: قسمت زیادی از تولیدات فرش مددجویان کمیته امداد نقشه های اصیل فرش استان است.

گزارش: فاطمه زیراچی