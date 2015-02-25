به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، نصرالله سجادی درجلسه ای که صبح امروز چهارشنبه در سالن آمفی تاتر اداره کل برگزار شد، با اشاره به سوابق درخشان گرشاسبی و نیاز ورزش تهران به توسعه در بخش ورزش، گفت: گرشاسبی از جمله نیروهایی است که دارای تجربه کافی، تعامل و تفاهم و باعث افتخار مجموعه وزارت ورزش و جوانان است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: باید با کمک همه مسئولان ادارات، یک ساماندهی خوبی بر ورزش تهران حاکم شود و با شناخت خوبی که گرشاسبی از بدنه ورزش تهران دارد و ارتباط نزدیکش با استانداری و وزارت،این امر محقق خواهد شد.

سجادی با اشاره به این مهم که ورزش تهران پیشانی ورزش ایران است و اعتقاد داریم چرخ ورزش تهران، چرخ ورزش کشور خواهد بود، ادامه داد: برای تهران خوب نیست که علی رغم این همه نیروی انسانی، تعداد باشگاه ها و اماکن ورزشی، در بعضی از رشته ها در کشور گمنام باشد. متاسفانه بعضاً شاهد بوده ایم که برخی تیم های ورزشی را از تهران خارج کرده اند که برای حل این موضوعات با مدیریت گرشاسبی، باید دست به دست هم بدهیم.

وی خاطر نشان کرد: نباید توقع داشته باشیم در ورزش تهران معجزه اتفاق بیفتد. وضعیت به شکلی است که منابع محدود و مطالبات زیاد است، اما در تهران منابع انسانی خوب و ارزشمندی وجود دارند که می توان با کمک آنها کارهای بزرگ و ملی را رقم زد.

سجادی همچنین از گرشاسبی خواست تا سال94 را سال ساماندهی ورزش تهران طراحی کند و حرکت توسعه ورزش پایتخت را سرعت بخشد.