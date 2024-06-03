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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۰۸

استراحتگاه های موقت برای زائران اربعین در سامرا ساخته می شود

استراحتگاه های موقت برای زائران اربعین در سامرا ساخته می شود

در حالی که سال گذشته مسؤولان خواستار کوتاه کردن زمان زیارت سامرا در ایام اربعین بودند، امسال استراحتگاه‌های موقت برای زائران اربعین ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکان زائران اربعین در حرم امامین عسکریین علیهماالسلام توسعه می‌یابد. این را فرمانده قرارگاه اربعین سامرا امین شریعتی می‌گوید.

خانه پدری امام زمان (عج) در سامرا، امسال برای میزبانی از زائران اربعین در حال آماده‌سازی است. مسؤولان ستاد اربعین با اشاره به اینکه زائران یک شب در سامرا بمانند، اعلام کرده‌اند که «استراحتگاه‌هایی برای اسکان موقت ساخته می‌شود.» این در حالی است که سال‌های گذشته به دلیل محدودیت اسکان، از زائران خواسته شد که در سامرا چندان اقامت نداشته باشند.

امسال با افزایش ۲ برابری فضای آسفالت شده، ۸ هکتار اطراف حرم و همچنین ۱۰ هکتار از مسیر زائران نیز آسفالت می‌شود. همچنین «با تأمین انشعاب، آب‌رسانی بهتر انجام خواهد شد.»

کد مطلب 6126846
فاطمه علی آبادی

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