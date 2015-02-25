تصادفات رانندگی درون شهر ی بهمن ماه ۴ کشته برجای گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، سرهنگ محمدرضا محمدی بیان کرد:در بهمن ماه امسال مجموعا ۱۲۹ فقره تصادف درون شهری در کل استان قزوین به وقوع پیوسته است که از این تعداد ۴ فقره فوتی، ۸۵ فقره جرحی و ۴۰ فقره نیز خسارتی بوده است.

وی افزود: شهرستان البرز در حوزه تصادفات درون شهری با دو کشته بیش ترین آمار کشته شدگان سوانح رانندگی را در طول یک ماه گذشته به خود اختصاص داده که در این بین پس از بوئین رهرا شهرستانهای قزوین و تاکستان هر کدام با یک نفر کشته از دیگر مناطقی هستند که در ماه گذشته شاهد سوانح فوتی بوده است.

رئیس پلیس راهمنایی و رانندگی استان ادامه داد: تصادف جرحی استان قزوین نیز ۸۵ فقره بوده که از این تعددر این تصادفات ۹۸ نفر در سراسر استان مجروح شده اند. از این تعداد ۴۸ نفر در مرکز استان، ۳۲ نفر در شهرستان تاکستان، ۸ نفر در شهرستان آبیک و یک نفر در شهرستان بوئین رهرا مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شده اند.