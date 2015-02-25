۳۰۰ پرونده قضایی تعرض به زمینهای کشاورزی در قزوین تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری در همایش"اراضی کشاورزی راقدر بدانیم" که ظهر چهارشنبه با حضور بخشداران، دهیاران و شهرداران استان در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: برای حفاظت از اراضی کشاورزی باید سازوکار جدید و مناسبی را طراحی کرد تا با اقدامات گذشته متفاوت باشد و بتواند نیازهای امروز را پاسخ دهد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شاخصه های مربوط به زمین در استان با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی با برخی استان های کشور تفاوت دارد و باید با نگاهی علمی، اجرایی و مدیریتی در حوزه زمین کشاورزی رویکردهای خود را تغییر دهیم.

انصاری یادآورشد: دستگاههای مرتبط با زمین های کشاورزی باید سیاست گذاری منطقی و علمی داشته باشند تا از مشکلات کشاورزی و اقتصادی این بخش جلوگیری شود.

این مسئول افزود: دستگاه قضایی بدون هیچ گونه ملاحظه ای و براساس قانون به طور قاطع با متخلفان در حوزه نغییر کاربری زمین برخورد می کند.

نقش مردم در صیانت از اراضی ملی تعیین کننده است

این قاضی تصریح کرد: نگاه ما در سیاست گذاری صیانت از بیت المال با مشارکت مردم است و تشکیل صدها پرونده قضایی و صدور احکام حقوقی در این راستا صورت گرفته است.

انصاری گفت: مردم سرمایه های ما هستند که می توانند در این کار مهم همراه و مددکار مسئولان باشند و اگر به ظرفیت مردمی توجه کنیم قادر خواهیم بود از تغییر کاربری و تخریب زمینهای کشاورزی جلوگیری کنیم.

دهیاران و بخشداران مراقب زمین خواری باشند

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: دهیاران، بخشداران و شهرداران باید مراقب باشند تا به منظور تامین منابع مالی به سادگی تغییر کاربری و تخریب زمین های کشاورزی در محدوده شهرها صورت نگیرد و مصالح ملی زیر سوال نرود.

وی افزود: همه وظیفه داریم از سرمایه های ارزشمند کشور و منابع خدادی صیانت کنیم و اجازه ندهیم بی توجهی و سهل انگاری و سود استفاده های مالی به منافع عمومی آسیب بزند.

تغییر کاربری سامان دهی شده صورت می گیرد

انصاری بیان کرد: در سالهای گذشته تعرض به زمینهای کشاورزی به صورت فردی صورت می گرفت اما در سه سال گذشته شاید یک نگاه سازمان یافته با هویت مبدل در تعرض به این منابع ملی هستیم که مدیران باید هوشیار باشند و بستر مقابله قاطعانه را فراهم کنند.

وی افزود: وقتی این حرکت سازماندهی شده به صورت پنهان تخریب زمینها را نشانه گرفته گاهی از نگاه مسئولان پنهان می ماند لذا از مسئولان محلی بویژه دهیاران و بخشداران انتظار داریم با دقت بیشتری عمل کنند و هوشیار باشند.

انصاری گفت: در کنار تمرکز بر حفظ زمینهای موجود لازم است اقدامات و برنامه های کم هزینه و موثری تری در این حوزه را بکار بندیم تا به نتایج مورد نظر دست یابیم.

وی آمادگی دستگاه قضایی استان را برای همکاری با مسئولان برای برخورد جدی با متخلفان در تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعلام کرد.

