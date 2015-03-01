اقتصادِ هنر کالایی شدن آثار هنری را در خود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مریدی ظهر یکشنبه در آیین گشایش این همایش در تالار حافظ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: نظام بازار و مبادلات ارزش های زیباشناختی را به ارزیابی قیمت تقلیل می دهد و هنر را در خود می بلعد. از سوی دیگر اندیشه رمانتیسمی نیز هنرمند را از اقتصاد و مبادلات هنر دور می داند و برحذر می دارد.

وی با ابراز به اینکه با این حال پیوند هنر و بازا، ر پیوستگی عشق و نفرت است، ادامه داد: نظام معیشتی، هنرمند را به بازار هنر وارد می کند و این البته رویداد خوبی است که اثر هنرمند دیده، خریداری شود و به خانه ها و زندگی مردم راه باز کند.

اقتصاد هنر فراتر از مناقشات ژورنالیستی درباره فریبندگی پول است

مریدی با بیان اینکه برخی با شیفتگی به ارقام بالای فروش می نگرند، افزود: برخی نیز با نگرانی از قدرت نمایی پول در ساحت هنر بحث می کنند. اما مسایل اقتصاد هنر فراتر از مناقشات ژورنالیستی درباره قیمت های بالای فروش و فریبندگی پول است.

وی اقتصاد هنر را راهکارهایی برای نظام بودجه و مالیات دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع توزیع عادلانه تری از حمایت ها فرصت ها برای همه هنرمندان فراهم می آورد که آفت رانت در هنر پدید نیاید.

تعامل اقتصاد و هنر در مباحث اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی اقتصاد هنر ایران، ادامه داد: اقتصاد هنر از یک سو جنبه های اقتصادی همچون تولید، ستانده، اشتغال و عایدی کالاهای فرهنگی و هنری مربوط است و از سوی دیگر به جنبه های اجتماعی مانند تقاضای فرهنگی، دسترسی، انتخاب های ذوقی و ترجیح مصرف کننده است. از این رو در برنامه ریزی اجتماعی و مباحث توسعه فرهنگی باید به طور ویژه ای به تعامل اقتصاد و هنر پرداخت.

وی با اشاره به برپایی این همایش، خاطرنشان کرد: با این دغدغه همایش اقتصاد هنر ایران پیگیری شد و به سرانجام رسید که در نهایت از میان ۱۹۲ چکیده ارسالی ۱۳۶ چکیده مورد پذیرش قرار گرفت که ۸۹ اصل مقاله به دبیرخانه ارسال شد.

مریدی ابراز کرد: مطالعه و مرور علمی از عنوان و چکیده های ارسال شده اغلب عنوان ها درپی اثبات اقتصادی بودن هنر هستند. یعنی در پی تثبیت موجودیت بحث اقتصاد هنر در ایران است.

وی تاکید کرد: مشارکت اندیشمندان و نویسندگان از سراسر ایران نشان می دهد که اقتصاد هنر دغدغه ای فراگیر و ملی است.

دبیر اجرایی همایش اعلام کرد: این همایش در پایگاه استنادی جهان اسلام با رتبه ISC ثبت شد.

نخستین همایش ملی اقتصاد هنر ایران در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند در تهران و شیراز برگزار شد.