تابلوی «منظر جانان» در تالار حافظ شیراز پرده برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تابلوی بزرگ که در ورودی تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس طی سه روز گذشته توسط هنرمندان نقاش آماده شده، صبح امروز یکشنبه با حضور علی جنتی پرده برداری و رونمایی شد.

این تابلوی نفیس که با تکنیک Mix Media خلق شده کار مشترکی از هنرجویان استاد فتوحی است در اندازه ۵ در ۱۱.۸۵ به روی دیوار قرار گرفته است.

هنرمندانی که در این اثر مشارکت داشتند مصطفی فتوحی نژاد، صدف صادقی، پدیده امیرعضدی، سمانه محسنی، رضا برهان حقیقی، نیکسا افراسیابی و مریم فرهادی هستند.

این تابلو در حاشیه آغاز همایش ملی اقتصاد هنر ایران با حضور اندیشمندان و هنرمندان ایرانی و خارجی پرده برداری شد.