  1. استانها
  2. فارس
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۸

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

تابلوی «منظر جانان» در تالار حافظ شیراز پرده برداری شد

تابلوی «منظر جانان» در تالار حافظ شیراز پرده برداری شد

شیراز- با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تابلوی «منظر جانان» در ورودی تالار حافظ پرده برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  این تابلوی بزرگ که در ورودی تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس طی سه روز گذشته توسط هنرمندان نقاش آماده شده، صبح امروز یکشنبه با حضور علی جنتی پرده برداری و رونمایی شد.

این تابلوی نفیس که با تکنیک Mix Media خلق شده کار مشترکی از هنرجویان استاد فتوحی است در اندازه ۵ در ۱۱.۸۵ به روی دیوار قرار گرفته است.

هنرمندانی که در این اثر مشارکت داشتند مصطفی فتوحی نژاد، صدف صادقی، پدیده امیرعضدی، سمانه محسنی، رضا برهان حقیقی، نیکسا افراسیابی و مریم فرهادی هستند.

این تابلو در حاشیه آغاز همایش ملی اقتصاد هنر ایران با حضور اندیشمندان و هنرمندان ایرانی و خارجی پرده برداری شد.

کد مطلب 2508792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها