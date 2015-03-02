خرد بودن اراضی مشكل اساسی كشاورزی در خراسان شمالی است

حسن نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸۶ درصد از اراضی كشاورزی در خراسان شمالی سطح زیر كشت كمتر از ۱۰ هكتار دارند كه اگر قطعات اراضی بزرگتر باشد اجرای آبیاری قطره ای و بارانی بهتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی در خراسان شمالی خرد بودن اراضی و خرده مالکی است که اجرای طرح های نوین کشاورزی و مکانیزاسیون را دشوار و گاها غیرممکن می کند.

این مسئول افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد هزینه اجرای طرح های آبیاری نوین در خراسان شمالی به صورت بلاعوض از سوی دولت پرداخت می شود اما با این وجود به دلیل مشکلات ذکر شده، متاسفانه تعداد كمی از كشاورزان از این سیستم های آبیاری نوین استفاده می كنند.

نامجو در ادامه گفت: به منظور آموزش بهره برداران بخش كشاورزی استان و استفاده صحیح از سیستم های آبیاری نوین چهار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گفته وی دانش كم بهره برداران از طرح های آبیاری نوین سبب مواجه شدن آنان با مشكلات بسیاری شده كه با آموزش درست و استفاده از كارشناسان آبیاری در كنار كشاورزان می توان این مشكلات را رفع كرد.

نامجو با اشاره به كمبود منابع آبی در استان تصریح كرد: اگر بهره برداران كشاورزی نحوه استفاده صحیح از سیستم های آبیاری را فراگیرند و روش های نادرست اصلاح شوند، منابع آبی و راندمان آب در بخش کشاورزی خراسان شمالی افزایش می یابد.

رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی تاكید كرد: اگر سطح علمی كارشناسان و بهره برداران كشاورزی به روز شود در افزایش تولید محصولات نیز تاثیر گذار خواهد بود.