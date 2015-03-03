احتمال توافق با ایران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفت که ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود را برای حداقل ۱۰ سال، در حدی که هست نگه‌ دارد.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه افزود: همچنین ممکن است که توافقی حاصل نشود، اما مذاکره‌کنندگان ایرانی بسیار جدی‌اند و احتمال رسیدن به توافق در حال حاضر بسیار بیشتر از سه یا چهار ماه پیش است.

اوباما با اشاره به سخنرانی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که قرار است امروز سه شنبه در کنگره آمریکا انجام شود، آن را اشتباه خواند اما تصریح کرد که این سخنرانی اتحاد آمریکا و اسرائیل را در طولانی‌ مدت تخریب نخواهد کرد.

اوباما در مورد مذاکرات هسته‌ ای با ایران، دستیابی به توافق را در مجموع بهتر از افزایشِ تحریم‌ها یا مقابله‌ نظامی توصیف کرد و گفت: نباید در این رابطه پیش‌ داوری کرد و باید منتظر نتیجه‌ آن شد؛ زیرا توافق جامع بهترین راه برای متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح اتمی است.

اوباما در بخش دیگری از اظهارات خود از تلاش برخی جمهوری خواهان و دموکراتها در سنای آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید علیه ایران انتقاد کرده و گفت: این اقدام می تواند مذاکرات در حال انجام را تحت تاثیر قرار دهد.

این اظهارات در حالی بیان می شود که از عصر روز گذشته دور جدید مذاکرات هسته ای ایران در شهر مونترو سوئیس با حضور وزیران خارجه ایران و و آمریکا آغاز شده است.