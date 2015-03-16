محمد معتمدی خواننده موسیقی سنتی کشورمان در آستانه بهار طبیعت درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مخاطبان عزیزی که در ایام نوروز دوست دارند در کنار دید و بازدیدها و سفرهایشان کارهای فرهنگی هم انجام دهند پیشنهاد می کنم که اگر از دیگر کارهایشان فارغ شدند سری به کتابخانه خود بزنند و با انتخاب کتاب حضرت حافظ تفالی داشته باشند و غزلی را از این شاعر نامدار کشورمان انتخاب کنند و غزل ویژه ای را انجام دهند. بعد از اینکه این غزل را انتخاب کردند و از خواندنش لذت بردند برای آن آهنگسازی کنند و بعد به عنوان خواننده آن را بخوانند و ضبط کنند.

وی ادامه داد: البته نیازی هم نیست که حتما به موسیقی ایرانی تسلط کامل داشته باشید همین که در این ایام ارزشمند بتوانید گوشه چشمی هم به موسیقی داشته باشید به خودی خود دارای ارزش های فراوانی است که حتم دارم نوروز فراموش نشدنی را برای شما رقم خواهد زد.

این خواننده موسیقی ایرانی بیان کرد: من به هموطنان عزیزی که به این پیشنهاد من توجه می‌کنند توصیه می کنم بعد از اینکه ملودی مورد نظر خود را با ذوق شخصی شان ساختند آن را در اختیار افرادی قرار دهند که امکان گوش دادن آن را دارند تا دوستان و آشنایان هم از این ملودی خودساخته استفاده کنند و اگر نظری دارند نظر هم بدهند چه بسا اگر مورد اقبال قرار گرفت بتواند مقدمه ای برای حضور جدی در عرصه موسیقی ایرانی باشد.

معتمدی با اشاره به اینکه توجه به موسیقی ایرانی و ارزش های آن وظیفه تک تک ایرانیان است، توضیح داد: چنین کارهایی که می تواند به عنوان پیشنهاد نوروزی برای مردم عزیز کشورمان مطرح شود فقط راهی کوچک برای ورود به دنیای بی پایان موسیقی ایرانی است که همه ما موظفیم در جهت نگهبانی آن از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و با آن کمی مهربان تر باشیم.

وی با تبریک سال نو و ایام عید نوروز گفت: مانند همه هنرمندان برای تمامی هموطنانم در سراسر دنیا سال پربرکتی را آرزو می کنم و امیدوارم این سال، سالی پر از موفقیت و مهربانی در عرصه موسیقی و تداوم رفاقت ها بدون نگاه به رقابت ها باشد.