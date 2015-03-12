الناز حبیبی بازیگر تلویزیون درباره پیشنهادات نوروزیاش برای مردم به خبرنگار مهر گفت: ای کاش همه مردم کنار خانواده باشند و اقوام را ببینند. این روزها با این شرایط خانوادگی که همه گرفتار هستند، بهتر است حداقل با استفاده از این تعطیلات در کنار خانواده باشیم و به دیدن بزرگترها برویم.
وی افزود: به مردم پیشنهاد میکنم با خانوادههایشان به سفر بروند. سفرهای دسته جمعی که همه با هم هستند و خیلی خوش میگذرد. بهتر است هرجا هستیم با خانواده باشیم.
بازیگر «دردسرهای عظیم» یادآور شد: قشنگترین چیزی که در عید وجود دارد این است که افراد تمام مدت کنار خانوادهشان هستند، چه بخواهند چه نخواهند. یک جورهایی انگار مجبوریم (با خنده) اما این اتفاق قشنگی است و هرچه سن آدم بالاتر میرود بهتر این موضوع را میفهمد.
حبیبی تأکید کرد: برخی از ما وقتی سنمان کم است، مدام شکایت میکنیم که من نمیخواهم و فلان جا نمیآیم و میخواهم با دوستانم به مسافرت بروم و... اما هرچه سن آدم بالاتر میرود به امنیتی که در کنار خانوادهاش دارد علاقه بیشتری پیدا میکند. اینکه با خانواده هستیم خیلی خوب است. خوش به حال آنهایی که میتوانند اینگونه باشند.
وی در پایان گفت: ما که از این نعمت محروم هستیم و برای ضبط سریال «سر به راه» نمیتوانیم پیش خانوادههایمان باشیم اما امیدوارم مردم سریال را دوست داشته باشند و خستگی از تنمان در برود.
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