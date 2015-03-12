  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

پیشنهاد نوروزی هنرمندان به مردم

سفرهای دسته‌جمعی بروید که حسابی خوش می‌گذرد

سفرهای دسته‌جمعی بروید که حسابی خوش می‌گذرد

الناز حبیبی گرچه به خاطر ضبط سریال «سر به راه» نمی‌تواند ایام نوروز در کنار خانواده‌اش باشد اما به مردم پیشنهاد می‌دهد تمام وقتشان را با خانواده بگذرانند و سفر دسته‌جمعی بروند چون خیلی خوش می‌گذرد.

الناز حبیبی بازیگر تلویزیون درباره پیشنهادات نوروزی‌اش برای مردم به خبرنگار مهر گفت: ای کاش همه مردم کنار خانواده باشند و اقوام را ببینند. این روزها با این شرایط خانوادگی که همه گرفتار هستند، بهتر است حداقل با استفاده از این تعطیلات در کنار خانواده باشیم و به دیدن بزرگ‌ترها برویم.

وی افزود: به مردم پیشنهاد می‌کنم با خانواده‌هایشان به سفر بروند. سفرهای دسته جمعی که همه با هم هستند و خیلی خوش می‌گذرد. بهتر است هرجا هستیم با خانواده باشیم.

بازیگر «دردسرهای عظیم» یادآور شد: قشنگ‌ترین چیزی که در عید وجود دارد این است که افراد تمام مدت کنار خانواده‌شان هستند، چه بخواهند چه نخواهند. یک جورهایی انگار مجبوریم (با خنده) اما این اتفاق قشنگی است و هرچه سن آدم بالاتر می‌رود بهتر این موضوع را می‌فهمد.

سریال سر به راه

حبیبی تأکید کرد: برخی از ما وقتی سنمان کم است، مدام شکایت می‌کنیم که من نمی‌خواهم و فلان جا نمی‌آیم و می‌خواهم با دوستانم به مسافرت بروم و... اما هرچه سن آدم بالاتر می‌رود به امنیتی که در کنار خانواده‌اش دارد علاقه بیشتری پیدا می‌کند. اینکه با خانواده هستیم خیلی خوب است. خوش به حال آنهایی که می‌توانند اینگونه باشند.

وی در پایان گفت: ما که از این نعمت محروم هستیم و برای ضبط سریال «سر به راه» نمی‌توانیم پیش خانواده‌هایمان باشیم اما امیدوارم مردم سریال را دوست داشته باشند و خستگی از تنمان در برود.

کد مطلب 2516524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها