مذاکرات ادامه عزت خواهی ۲۲۰ هزار شهید انقلاب باشد

مهدی موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های یک توافق خوب از نظر ایران گفت: قطعا در یک توافق خوب حفظ عزت و اقتدار ایران اسلامی و مردم ولایی آن شرط اول است.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی تاکید کرد: توافقی باید حاصل شود که خون ۲۲۰ هزار شهید انقلاب و دفاع مقدس پاسداری، حفاظت و حراست شود. اقتدار ایران مدیون جانبازان، رزمندگان و خانواده شهداست، لذا باید توافقی حاصل شود که این عزت، استقلال و اقتدار را افزون تر سازد.

وی با بیان این مطلب که در متن توافق باید منافع ایران به روشنی دیده شود، گفت: آن چه حتی در زمینه مذاکرات هسته ای، تجربه برای ما ثابت کرده است، نیرنگ طرف مقابل است که زمینه بی اعتمادی را فراهم ساخته است. لذا باید تیم مذاکره کننده بسیار هوشیار باشد که در متن توافق نیرنگ و دروغ نهفته نباشد.

نماینده مردم دشتستان افزود: باید در توافق نهایی واقعیت ها و محسوسات سخن به میان آمده باشد و با احترام به دانش بومی ایران در زمینه انرژی هسته ای زمینه ای فراهم آید که مردم ولایتمدار ایران از حق قانونی خود محروم نشوند. ما در زمینه دانش هسته ای دستاوردهای بسیاری داشته ایم که محصول زحمت دانشمندان بسیاری است؛ دانشمندانی که در این مسیر جان داده اند، لذا این دستاوردها باید حفاظت شود.

موسوی نژاد با تاکید بر ضرورت حذف تحریم ها گفت: مسئله دیگری که خواست ملت ایران و تیم مذاکره کننده است و باید حتما بر روی آن تاکید ویژه شود، حذف یکباره همه تحریم های ظالمانه است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به بیان دیگر دو مسئله را باید حتما مدنظر قرار دهیم، اول اینکه هوشیاری و ذکاوت در متن توافق نامه دیده شود و دیگر تمام تحریم ها لغو شوند.

وی با بیان اینکه تحریم ها با هدف اعمال فشار به ایران و امتیازگیری طراحی شده است، افزود: تیم مذاکره کننده باید طوری عمل کند که به طرف مقابل بفهماند تحریم ها باعث ضعف اراده مردم و مسئولان نشده و نخواهد شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در خاتمه تاکید کرد: همچنین به دلیل نیرنگ طرف مقابل و بی اعتمادی ما به آن ها به نظرم این مسئله بسیار حائز اهمیت است که توافق نهایی حتما و حتما به تایید مجلس و کارشناسان حوزه انرژی هسته ای برسد تا هیچ مسئله پنهانی در متن نهایی نباشد.