«هیولاکُش» نماینده مشهد در جشنواره تئاتر فجر

مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره تئاتر فجر معمولاً چند روز پیش از آغاز دهه فجر برگزار میشود و امسال نیز مشهد با نمایش «هیولاکُش» حضوری فعال در این رویداد ملی داشت؛ نمایشی که با محوریت وطن و ایران تولید شده و در زمان اجرای خود در مشهد با استقبال مخاطبان همراه بود.
رئیس حوزه هنری خراسان رضوی افزود: این اثر نمایشی کاری از محمد جهانپا و دکتر سیمریز است که پس از اجراهای موفق در مشهد، به جشنواره تئاتر فجر کشور راه یافت و اجرای آن نیز در روزهای گذشته انجام شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری استان تصریح کرد: حضور «هیولاکُش» در جشنواره تئاتر فجر، نشاندهنده توان و پویایی تئاتر خراسان رضوی است و باید منتظر نتایج نهایی داوریها ماند.
عسگری در ادامه به دیگر برنامههای فرهنگی دهه فجر در مشهد اشاره کرد و گفت: همزمان با این ایام، بیستوسومین جشنواره فیلم فجر نیز از ۱۵ تا ۲۲ بهمنماه در مشهد برگزار میشود و سینماهای هویزه و آفریقا میزبان اکران بخشی از فیلمهای این جشنواره خواهند بود.
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