به گزارش خبرگزاری مهر، ورلد تریبون در گزارشی نوشت که چین با استفاده از وام های کلان در پی مهار روابط واشنگتن با کشورهای حوزه آمریکای لاتین است.

این نشریه آمریکایی با اشاره به تصمیم جمهوری خلق چین برای داشتن روابط نزدیک تر با آمریکای لاتین می نویسد تلاش پکن برای یافتن شرکای تجاری جدید و نفوذ سیاسی در این منطقه دور از چشمان آمریکا است.

ورلد تریبون در ادامه می نویسد روابط تجاری چین با کشورهای آمریکای لاتین از روابط پکن با هاوانا پا فراتر گذاشته و حتی به کشورهایی همچون برزیل، آرژانتین و ونزوئلا رسیده که سرشار از منابع طبیعی هستند.

به نوشته این نشریه غربی، چین در حال حاضر در پی صدور مارکسیسم نیست بلکه در پی نفوذ در بازار منطقه آمریکای لاتین و گسترش همکاری خود با کشورهای این منطقه در زمینه محصولات کشاورزی، معدن و پتروشیمی است.

ورلد تریبون در ادامه با اشاره به میزبانی چین در نشست سازمان جامعه کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب (سلاک) در ماه ژانویه گزارش داد که پکن در این نشست از تعهدات خود برای افزایش میزان مبادلات تجاری با کشورهای آمریکای لاتین به میزان ۵۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال آتی سخن گفت.

آسوشیتد پرس همچین می نویسد کشورهای حوزه آمریکای لاتین همزمان با بحران قیمت نفت بر همگرایی خود با پکن افزوده و حتی جنگنده های چینی را جایگزین جنگنده های فرانسوی می کنند.

آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به وام ۲۲ میلیارد دلاری چین به آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۴ نوشت بانکهای چین با اعطای وام به کشورهای حوزه آمریکای لاتین در سال گذشته کمک قابل توجهی را برای نجات اقتصاد ورشکسته این حوزه به واسطه کاهش قیمت نفت، مواد معدنی و دیگر اقلام صادراتی انجام دادند.

آسوشیتد پرس در ادامه با اشاره به وام ۸.۶ میلیارد دلاری چین به برزیل، وام هفت میلیارد دلاری این کشور به آرژانتین، وام ۵.۷ میلیارد دلاری چین به ونزوئلا و وام ۸۲۱ میلیون دلاری پکن به اکوادور در سال گذشته نوشت وام اعطایی چین به حوزه آمریکای لاتین در سال گذشته بیشترین میزان وام به این حوزه پس از سال ۲۰۱۰ بوده است.

این خبرگزاری با اشاره به سفر روسای جمهور آرژانتین، اکوادور و ونزوئلابه پکن و تلاش برای گسترش میزان سرمایه گذاریها با چین نوشت پکن در ۱۰ سال گذشته ۱۱۸ میلیارد دلار به آمریکای لاتین وام اعطا کرده و در این میان ونزوئلا به خودی خود ۵۶.۳ میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده است.

این رسانه غربی خاطر نشان کرد وام های چین به حوزه آمریکای لاتین کمک قابل توجهی را برای توسعه مترو در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین و ساخت سد در اکوادور و آرژانتین کرده است.

در همین رابطه خبرگزاری برناما گزارش داد که یک هیئت فنی از نیروی هوایی آرژانتین در هفته های آتی برای ارزیابی جنگنده های چینی به جای جنگنده های میراژ فرانسه به چین سفر می کند.

کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین نیز کمتر از یک ماه گذشته به پکن سفر و بر همکاری استراتژیک کشورش با پکن تاکید کرد.

اگرچه هنوز گزارشی درباره جزئیات مذاکرات موجود میان نیروی هوایی آرژانتین و چین منتشر نشده است اما انتظار می رود که این کشور حوزه آمریکای لاتین ۱۴ تا ۲۰ هواپیما از پکن خریداری کند.