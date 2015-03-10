زیرساخت های شهری اسفراین مناسب نیست

هادی زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که شهرستان اسفراین از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیست، افزود: به همین دلیل بارندگی های اخیر باعث آبگرفتگی های زیادی در معابر شهرستان شد و خساراتی به تاسیاست زیربنایی وارد کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه زیر ساخت های شهرستان مناسب نیست با انجام مطالعات کارشناسی شده چشم انداز ۲۰ ساله برای شهرستان تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهرستان ارائه شده است.

زارعی اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه امسال شهرداری نسبت به سال قبل افزایش چشم گیری داشته توانستیم در بخش زیر ساخت های شهرستان چند طرح را اجرا کنیم.

به گفته وی از بودجه ۱۶ میلیارد تومانی شهرداری اسفراین برای سال جاری تاکنون ۹۰ درصد آن محقق شده که تلاش خواهیم کرد تا پایان سال مابقی بودجه نیز محقق شود.

شهردار اسفراین افزود: ۶۰ درصد بودجه سال جاری صرف پروژه های عمرانی شده که اجرای پروژه بازگشایی محور اصلی کمربندی شمالی شهر، مرمت و بازسازی پیاده روهای خیابان های امام رضا(ع) و ولی عصر(عج) و اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی از جمله این پروژه ها به شمار می روند.

زارعی از بازگشایی کمربندی شمالی در خیابان اسفراینی در سال آینده خبر داد و گفت: برای بازگشایی بخش باقیمانده این کمربندی به ۲.۵ میلیارد تومان اعتباز نیاز بوده که این رقم در بودجه سال آینده شهرداری لحاظ شده است.

وی از تمامی شهروندان خواست به منظور خدمات رسانی هر چه بهتر و بیشتر با پرداخت عوارض خود شهرداری را در ارائه خدمات یاری کنند.