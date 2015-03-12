تحسین جرج کلونی در «سرزمین فردا»/ این مخلوق مشکل پسند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، پیش از منتشر شدن جدیدترین تریلر فیلم «سرزمین فردا» در روز دوشنبه، برد برد و دیمون لیندلوف در فیسبوک به سوال‌های طرفداران درباره این فیلم جدید کمپانی دیزنی پاسخ دادند.

برد بِرد در مقام کارگردان و یکی از نویسندگان فیلم درباره چالش کارگردانی این فیلم نوشت: اگر هر فیلم یک مخلوق باشد، این فیلم مخلوق خیلی مشکل‌پسندی بود. خط بین اطلاعات بیش از حد و اطلاعات ناکافی خیلی نازک بود. قبل از دیدن فیلم به سراغ کسب کردن اطلاعات بیش از حد درباره آن نروید. نگذارید کسی هدیه‌های کریسمس را قبل از وقت موعد باز کند.

به گفته برد این فیلم از اینکه آینده در گذشته چطور دیده می‌شد الهام گرفته است. او همچنین به اینکه بعضی از ایده‌های خودش نسبت به اینکه آینده چطور خواهد بود، نیز اشاره کرد. برد و لیندلوف که فیلم را با هم نوشته‌اند از مجموعه بازیگرانشان دفاع کردند و گفتند: تعداد زیادی از بازیگران جوان با استعداد برای ایفای نقش کیسی داوطلب شدند اما بریت رابرتسون بیش از همه نمایانگر چیزی بود که ما دنبالش بودیم - یک نوع امیدواری و خوش‌بینی که بدون اینکه مسخره به نظر برسد، احساس تازگی را منتقل می‌کرد.

علاوه بر این، جرج کلونی هم به خاطر نحوه نمایش دادن ویژگی‌های شخصیتی کاراکترش در فیلم مورد تحسین قرار گرفت. برد نوشت: صداقت و شعور بخش‌های کلیدی شخصیت کلونی هستند. او فقط خود را وارد کارهایی می‌کند که خودش به آن‌ها باور دارد. این مساله در مورد فرانک واکر هم حقیقت دارد.

از سوی دیگر لیندلوف به عنوان نویسنده دیگر این فیلم، هم درباره هیو لاری صحبت کرد به شوخی گفت او نه تنها به خاطر قابلیت‌های باهوش و بامزه بودنش، بلکه به خاطر این انتخاب شد که «تنها بازیگری بود که حاضر بود با جرج کلونی درباره این بحث کند که چه کسی بزرگترین کارگردان تلویزیون است.»

برد کارگردان فیلم قبلی «ماموریت غیرممکن»، در بخشی از صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که می‌توان این فیلم را از این نقطه نظر نیز دید که پیشنهادی است در مقابله و در برابر آن دسته فیلم‌های کنونی که فقط به سرزمین‌های ویران‌شده در داستان‌های‌شان می‌پردازند، با این حال این را هم گفت که دوست دارد به آن به عنوان فیلمی که در سینماها به مردم لذت می‌بخشد نگاه کند. لیندلوف هم تایید کرد و گفت از آن نوع فیلم‌هایی است که خودش می‌تواند با پسر هشت‌ ساله‌اش ببیند.

جرج کلونی پس از کارگردانی چند فیلم، در این فیلم علمی تخیلی تنها به عنوان بازیگر حضور دارد. او در اواخر سال ۲۰۱۴ نیز برای فیلم «درود بر سزار» مقابل دوربین برادران کوئن رفت.

با این حال او چندی پیش اعلام کرد قصد دارد دوباره پشت دوربین بایستد و فیلمی با تمرکز بر رسوایی شنود تلفنی را با عنوان «حمله هک» درباره رسوایی هک کردن تلفن های مردم توسط رسانه متعلق به روپرت مرداک، بسازد.

«سرزمین فردا» ۲۲ ماه می راهی پرده های نقره‌ای می شود و هیو لوری، بریت رابرتسون، رافی کسیدی و جودی گریر در آن در کنار کلونی نقش آفرینی می کنند.