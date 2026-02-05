سامانه بارشی و سرد مهمان گیلان شد؛ بارش برف و کولاک در ارتفاعات

محمد دادرس در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشههای هواشناسی اظهار کرد: این نقشهها بیانگر استقرار سامانه بارشی و سرد در استان است و بر همین اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.
وی افزود: طی فعالیت این سامانه، شرایط برای افزایش ابرناکی و مهآلود بودن هوا، وزش باد شمالی، کاهش محسوس دما، بارندگی، احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ فراهم است و در ارتفاعات و بهتدریج در دامنهها نیز بارش برف و کولاک تا صبح امروز پنجشنبه پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: پیش از ظهر پنجشنبه با خروج موج بارشی، کاهش ابر رخ خواهد داد و طی روز، روند افزایشی نسبی دما همراه با وزش متناوب باد جنوبی تا اواسط هفته آینده مورد انتظار است.
دادرس با اشاره به وضعیت دمایی روزهای آینده گفت: صبح روز جمعه به دلیل برودت هوا، یخبندان در ارتفاعات و دامنهها پیشبینی میشود.
وی همچنین به میزان بارندگی ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان اشاره کرد و افزود: از آغاز فعالیت سامانه بارشی تا ساعت ۹:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، بیشترین میزان بارش در رودسر با ۷۳.۶ میلیمتر، امامزاده اسحاق با ۶۵.۸ میلیمتر، املش با ۵۱.۸ میلیمتر و دهشال با ۴۵ میلیمتر به ثبت رسیده است.
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