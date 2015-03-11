به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «حمد» اثر فاخری از آیت الله ابوالقاسم خزعلی که به همت انتشارات خیمه به چاپ رسیده است. در سالن همایش های مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار خواهد شد.

این مراسم با مشارکت مجموعه هیأت قرآنی احیا و بنیاد بین المللی غدیر، امروز 20 اسفندماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می شود.

حضور آیت الله خزعلی و بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان و اهل قلم، قرائت قاری بین المللی استاد کریم منصوری و نیز گروه تواشیح از دیگر بخشهای این مراسم خواهد بود.

این مراسم در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی(سرچشمه) واقع در میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود.

شرکت در مراسم رونمایی از کتاب «حمد» برای عموم آزاد است.