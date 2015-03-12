مقام معظم رهبری سهم بسیار بالایی در ترویج قرآن داشته و دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری امروز ۲۱ اسفندماه در دوازدهمین همایش بانوان قرآن پژوه پس از شکرگزاری به دلیل حضور در این مراسم گفت: طی دو ماه اخیر عنایت خاصی به بنده شده است که به سه همایش قرآنی برای سخنرانی دعوت شده‌ام. این لطف ویژ‌ه‌ای است که در این ایام خداوند به من داشته است که برگزاری اجلاس قرآنی در چابهار، برگزاری مسابقات سراسری قرآن در تبریز و برنامه امروز از جمله این همایش‌های قرآنی بوده است که بنده دعوت شده ام.

وی یاد شهدا و امام(ره) را گرامی داشت و گفت آن ایثارها و فداکاری‌ها که در طول تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن بوده‌ایم از برکاتی هستند که امام خمینی(ره) و شهدا از خود به یادگار گذاشته‌اند و آنها سبب این همه خیر و رحمت هستند و شکر نعمت این است که ما از نعمتهایی که خدا به ما داده است استفاده بهینه کنیم.

وی در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی یاد آور شد: امام خمینی(ره) هم عنایت خاصی به بانوان داشتند و همیشه نقش آنها را در پیروزی انقلاب اسلامی یادآوری می‌کردند و معتقد بودند که همین زنان بودند که شاه را بیرون راندند.

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری به خاطره مدرسه علوی اشاره کرد که در آنجا زنان برای دیدار امام(ره) شوق زیادی نشان می دادند و یک بار از فشار جمعیت ۶۰۰ نفر بیهوش شدند، ما به امام(ره) گفتیم که دیگر این دیدار ها صورت نگیرد اما امام(ره) مخالفت کردند و گفتند: همینها شاه را بیرون کردند.

وی به ۱۶ شهریور اشاره کرد و گفت: در حادثه ۱۶ شهریور چنان زنان موثر بودند که سربازان با دیدن زنان کلاه های خود را جلو کشیده و اشک می ریختند. در کنار پیامبر اکرم(ص)، حضرت خدیجه(س) حضور داشت و در کنار امیرالمومنین(ع) وجود حضرت زهرا(س) بود که ما هیچ گاه نتوانستیم و نمی‌توانیم نقش حضرت فاطمه زهرا(س) را در دفاع از ارزش‌های قرآنی و اسلامی تبیین کنیم.

حجت الاسلام ناطق نوری تصریح کرد: تمام فریاد فاطمه(س) برای دفاع از احکام خدا و احکام قرآن است و ایشان برای بقاء قرآن و احکام اسلام همواره در کنار پیامبر(ص) بوده اند و ما نباید مسائل فدک را صرفا موضوعات دنیایی و مالی بدانیم و اگر حضرت زهرا(س) درباره ارث سکوت می کردند فردا مسائل دیگر چون حجاب نیز زیر سؤال می رفت.

وی به نقش حضرت زینب(س) اشاره کرد و گفت: در طول تاریخ اگر بانوان نبودند و از حریم قرآن دفاع نمی‌کردند چیزی باقی نمی‌ماند و انقلاب ایران هم که شد با مدیریت امام خمینی(ره) و پس از ایشان با مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری که سهم بسیار بالایی در ترویج قرآن داشته و دارد نظام جمهوری اسلامی ایران به ثمر رسید و به بار نشست.

وی به نقش مقام معظم رهبری در ترویج قرآن اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری سهم بسیار بالایی در ترویج قرآن داشته و دارد که البته اهتمام ایشان به قرآن فقط به دوران رهبری ایشان مربوط نمی‌شود بلکه فهم و قرائت قرآن، تجوید قرآن، پژوهش قرآن و تدبر در قرآن از سوی ایشان به قبل از پیروزی انقلاب و به شاگردانی که داشته‌اند، برمی‌گردد که در دوران رهبری نیز اهتمام ایشان به قرآن ادامه داشته است و دارد.

رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری اهمیت قرآن را یادآور شد و گفت: قبل از انقلاب تنها اسم قرآن بود و قرآن در حد فاتحه، مجالس ترحیم و کاسبی کردن بود اما امروز به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا رشد زیادی در قرائت قرآن داریم و در مسابقات قرآنی در بین کشور های دنیا نمونه هستیم.

وی در ادامه گفت: در گذشته کشورهای عربی ما را زیر سؤال می بردند که اصولا قرآن در زندگی شما جایی ندارد و شما قرآن نیز نمی خوانید اما امروز دیگر این گونه نیست و ما در مسابقات رتبه های برتر را کسب می کنیم. کسی که با قرآن نشست و برخاست داشته باشد همواره چیزی به او اضافه و چیزی از او کم می‌شود. آنچه که اضافه می‌شود روشنگری و بینش و فهم بالا و هدایت است و آنچه که کم می‌شود تیرگی، نابینایی و کوری‌های دل است.

ناطق نوری تأکید کرد: کسی که با قرآن انس داشته باشد هیچ گاه نیازمند کسی نیست و فقر معنوی هم نخواهد داشت و کسی هم تا قبل از اینکه با قرآن انس بگیرد نمی‌تواند اعلام بی‌نیازی کند. ناراحتی‌ها را با قرآن شفا دهید؛ در زندگی فراز و نشیب و سختی‌های زیادی وجود دارد از قرآن کمک بگیرید تا بر سختی‌ها غلبه کنید.