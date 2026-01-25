اجرای توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر مشارکت مستقیم مردم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مظفر ظهر یکشنبه در جلسه قرارگاه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم اظهار کرد: آموزشوپرورش بهتنهایی امکان پاسخگویی به همه نیازهای مرتبط با توسعه، بهسازی و مقاومسازی فضاهای آموزشی را ندارد و همراهی مردم و خیرین مدرسهساز، مهمترین پشتوانه تحقق عدالت آموزشی بهویژه در مناطق کمبرخوردار است.
وی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به حوزه آموزشوپرورش افزود: با وجود محدودیتها و چالشهای اقتصادی و اجتماعی، رویکرد مردمیسازی و تسهیلگری دولت باعث شده است نهضت توسعه عدالت آموزشی با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود.
مشاور وزیر آموزشوپرورش با ارائه گزارشی از وضعیت پروژههای استان قزوین تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانههای مربوطه، تاکنون ۲۸ پروژه آموزشی در استان به بهرهبرداری رسیده و در مجموع ۷۹ پروژه در قالب گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی برای قزوین تعریف شده است.
مظفر ادامه داد: این پروژهها با مشارکت آموزشوپرورش، استانداری، فرمانداریها، شوراهای آموزشوپرورش و همراهی مستقیم مردم در حال اجراست که بخشی از آنها تا ۲۲ بهمنماه سال جاری و بخش دیگری تا مهرماه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه مشارکت مردمی صرفاً به کمکهای مالی محدود نمیشود، گفت: حضور و همراهی مردم در قالب مشارکتهای کوچک و غیرنقدی، از ارائه خدمات فنی و کارگری گرفته تا پشتیبانیهای محلی، میتواند نقش تعیینکنندهای در تسریع اجرای پروژهها و ماندگاری این نهضت ایفا کند.
معین استان قزوین در نهضت توسعه عدالت آموزشی در پایان خاطرنشان کرد: این نهضت فرصتی ارزشمند و مسئولیتی همگانی است که با روحیه جهادی، همافزایی دستگاهها و ارتباط نزدیک و چهرهبهچهره با مردم میتوان بستر تحقق عدالت آموزشی پایدار را برای نسل آینده فراهم کرد.
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