۱۱۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف کردستان اعزام شدند

حجت الاسلام صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در ایام فاطمیه در استان کردستان اظهار داشت: همزمان با ایام فاطمیه ۱۱۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف استان کردستام اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه این مبلغین به مناطق فاقد روحانی در استان کردستان اعزام شده اند، افزود: از مجموع کل مبلغین اعزام شده به مناطق مختلف استان کردستان، تعداد ۷۲ مبلغ و مبلغه بومی و ۳۸ مبلغ و مبلغه غیربومی هستند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با اشاره به توزیع ۱۰ هزار تراکت ویژه ایام فاطمیه گفت: این تراکتها در اندازههای مختلف در ادارات و هیئات مذهبی استان کردستان توزیع شده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۰۶ مراسم ویژه ایام فاطمیه نیز در استان اجرا شد، افزود: این برنامهها در مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی روستاها و شهرهای استان برگزار شده است.
وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۰۶ مراسم در مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی سطح شهر و ۱۰۰ مراسم نیز در روستاها برگزار شده است.
حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به برگزاری مراسم دستهروی و عزاداری در کردستان افزود: همچنین مراسم دستهروی عزاداری در شهرستانهای قروه و بیجار به مناسبت ایام دوم فاطمیه برگزار شد.
وی تجمع عظیم فاطمیون در روز شهادت حضرت زهرا(س) در شهرستان بیجار، فضاسازی محیطی در شهرهای استان و برپایی ایستگاههای صلواتی در ۱۴ شهر استان را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که به مناسبت ایام فاطمه برگزار شده است.
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