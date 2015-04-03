ملت تا توافق نهایی پایبندی غرب به بیانیه لوزان را رصد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلای امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره بیانیه مشترک لوزان و با تاکید بر حذف تمامی تحریم ها افزود: پذیرش غرب بر استفاده ایران از انرژی هسته‌ای برای استفاده مقاصد صلح‌آمیز یک موفقیت بزرگ بود.

وی اظهار داشت: طبق این بیانیه مقدمات برای توافق نهایی طی ماههای آینده در چارچوب مذاکرات هسته ای فراهم می شود و ۱+۵ نباید به پیشرفت نظامی ایران و سایر مسائلی که خارج از چارچوب این بیانیه است كاری داشته باشد.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: ملت ایران تا زمان توافق نهایی مذاكرات هسته ای منتظر خواهد ماند و خواهد دید که آیا ۱+۵ و به ویژه آمریكا می تواند بر سرتعهدات خود بماند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری و تلاش برای تحقق آن گفت: پیوند دولت و ملت زمینه رشد، توسعه و پیشرفت كشور را فراهم می کند.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: چنین پیوندی می تواند زمینه رفع بسیاری از مشكلات را فراهم و زمینه ساز رشد، توسعه و پیشرفت كشور باشد.

وی گفت: پیوند مردم با دولت همچنین به نظام سیاسی اسلام قدرت می دهد و باعث هراس دشمنان اسلام و نظام اسلامی می شود.

امام جمعه بجنورد افزود: دولت و ملت باید خیرخواه هم باشند و با همكاری یکدیگر کشور را به سمت توسعه و پیشرفت، پیش ببرند.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح كرد: مردم همواره از دولت و نظام حمایت كرده و اكنون دولت نیز باید حامی و پشتیبان مردم باشد و در راستای رفع مشكلات اقتصادی، اجتماعی و ... مردم تلاش بیشتری از خود نشان دهد.

وی همچنین با اشاره به بیستم فرودین ماه روز ملی فناوری هسته ای گفت: روز ملی فناوری هسته ای روزی است كه كشورما با تلاش دانشمندان ایرانی و بدون وابستگی به بیگانگان به فناوری هسته ای دست یافت.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: روز ملی فناوری هسته ای روز قطع رابطه ایران و آمریكا بود اما متاسفانه اكنون برخی از افراد ساده لوح برای ارتباط سیاسی با آمریكا شادمانی می کنند كه این خود نوعی ذلت است.