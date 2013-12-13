مسئولان موانع سرمايه گذاري در خراسان شمالي را رفع كنند/ انتقاد از سنگ اندازي در مسير سرمايه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته مركز خراسان شمالي كه در محل مصلاي امام خميني(ره) بجنورد برگزار شد، موانع موجود در پيش روي سرمايه گذاري در اين استان را يكي از مشكلات مهم خراسان شمالي ذكر و اظهار كرد: بسياري از متقاضيان سرمايه گذاري در اين استان مي گويند كه روال طولاني اداري و مقدمات و مجوزهاي لازم براي سرمايه گذاري آنها را خسته مي كند.

وي افزود: به همين دليل بسياري از سرمايه گذاراني كه متقاضي سرمايه گذاري در خراسان شمالي بودند در برابر اين موانع خسته شده و سرمايه خود را از استان خارج كرده اند.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي خطاب به استاندار و مسئولان استان گفت: بايد يكي از اولويت هاي مسئولان خراسان شمالي جذب سرمايه گذران باشد.

وی اضافه كرد: چرا استان هنوز نتوانسته به جايگاه واقعي خود برسد، به گفته حجت الاسلام يعقوبي مقام معظم رهبري فرمودند كه خراسان شمالي ظرفيت تبديل شدن به 10 استان برتر كشور را دارد اما هنوز اين مهم عملياتي نشده است.

رييس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي تصريح كرد: چرا در برابر متقاضيان سرمايه گذاري در استان اين قدر سرعت گير ايجاد كرده و سنگ اندازي مي كنيم.

حجت الاسلام يعقوبي با بيان اين كه اين انتقاد به مسئولان استان وارد است گفت كه برخي از مسئولان خراسان شمالي انتقادپذيري كمي دارند و با كوچكترين انتقاد ناراحت مي شوند.

خطيب نماز جمعه بجنورد افزود: براي اين كه كسي از مسئولان استان از اين انتقاد ناراحت نشود؛ انتقاد را در قالب حديثي از امام صادق(ع) مطرح مي كنيم، او با قرائت حديث"لَعَنَ اللَّهُ قاطِعِي سَبيلِ المَعروفِ، وهُو الرجُلُ يُصنَعُ إلَيهِ المَعروفُ فَيَكفُرُهُ، فَيَمنَعُ صاحِبَهُ مِن أن يَصنَعَ ذلكَ إلى‏ غَيرِهِ" عنوان كرد: امام صادق(ع) در اين حديث مي فرمايند: خدا لعنت كند قطع كنندگان راه نيكى را؛ يعنى كسى كه به وى خوبى مى‏شود، اما ناسپاسى مى‏كند و در نتيجه، نيكوكار را از نيكى كردن به ديگران باز مى‏دارد.

به گفته حجت الاسلام يعقوبي در خراسان شمالي نيز برخي از افراد وجود دارند كه مانع از سرمايه گذاري در استان مي شوند، او تصريح كرد كه اين افراد را مي شناسد اما آنها معرفي نمي كند، به گفته حجت الاسلام يعقوبي اين اشاره سربسته آنها را آگاه مي كند و اميد است كه دست از اين اقدامات خود بردارند.

وحدت حوزه و دانشگاه سبب اقتدار كشور شده است

امام جمعه بجنورد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 27 آذر؛ سالروز شهادت دكتر محمد مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه، گفت: حوزه و دانشگاه دو بال براي پرواز، دو پايه براي پويايي، دو ركن براي سازندگي، دو عامل براي توسعه و پيشرفت كشور و دو يار همراه هستند كه مي توانند با همديگر سبب تعالي نظام اسلامي شوند.

حجت الاسلام يعقوبي يادآور شد: در زمان طاغوت دشمنان كشور مي خواستند حوزه و دانشگاه را از يكديگر جدا كنند چرا كه مي دانستند اگر حوزه و دانشگاه با هم باشند نمي توانند اهداف استكباري و استعماري خود را در كشور پياده كنند.

به گفته وي اگر چه در همان زمان نيز بزرگاني چون شهيد مطهري، بهشتي، مفتح و ... از حوزه هاي علميه به دانشگاه آمده بودند و تدريس مي كردند اما بدنه حوزه با دانشگاه ارتباط چنداني نداشت.

رييس شوراي استاني حوزه هاي علميه افزود: اما امام خميني(ره) چه در دوران مبارزه و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره بر ارتباط بين حوزه و دانشگاه تاكيد داشتند و آن را امري مبارك مي دانستند.

حجت الاسلام يعقوبي با بيان اين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حوزه و دانشگاه با همديگر در راستاي پيشرفت و اعتلاي كشور حركت كرده اند، اظهار كرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبري پايه هاي اقتدار يك كشور، اقتدار علمي است و امروز به بركت انقلاب اسلامي هم حوزه هاي علميه و هم دانشگاه از اقتدار علمي خوبي برخوردارند.