اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره لغو تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانهداری آمريکا روز جمعه با صدور اطلاعيه ای تصريح کرد که تحريم های وضع شده عليه ايران، تا زمان اجرايی شدن توافق جامع، همچنان پابرجا هستند.
اين اطلاعيه در پی حصول تفاهم سیاسی میان ایران و کشورهای ۱+۵، صادر شده است.
در بخشی از اطلاعيه وزارت خزانهداری آمريکا آمده است: مولفههايی که روز ۲ آوريل ۲۰۱۵ براي يک برنامه جامع اقدام مشترک توسط ۱+۵ و ايران اعلام شد، هيچ يک از تحريمهاي ايران را بصورت فوری تعليق يا حذف نمی کند. تنها کاهش تحريمهايی که در حال حاضر اجرايی هستند، کاهشی است که ذيل برنامه اقدام مشترکی که ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ به دست آمد و تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ تمديد شده، صورت گرفت. مولفههايی که ۲ آوريل ۲۰۱۵ اعلام شد، مسيری براي تعليق و نهايتا لغو تحريم های ايران در برابر تائيد آژانس بينالمللی انرژي اتمی مبني بر اينکه ايران به تعهدات هستهای کليدی عمل کرده، فراهم میکند.
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