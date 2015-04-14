به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار منتخب نهمین دوره جایزه معماری میرمیران با موضوع «معماری بایونیک» در نگارخانه میرمیران، نمایشگاه آثار منتخب هشتمین دوره جایزه معماری میرمیران با موضوع «معماری و سینما» در نگارخانه پاییز و نمایشگاه کتاب معماری و شهرسازی و هنر، از ۲۹ فروردین شروع به کار خواهند کرد. همچنین افتتاحیه نمایشگاه‌ها در محل نگارخانه‌ها و از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

بنیاد معماری میرمیران در تداوم برگزاری مسابقات سالانه معماری که در سال‌های قبل به تاثیر رابطه عناصر بنیادین (پنج عنصر نور، آب، گیاه، خاک و باد) در شکل‌گیری فضای معماری اختصاص داشت، در سال ۱۳۹۱ موضوع «معماری فردا» و در سال ۱۳۹۲ موضوع «معماری و سینما» را انتخاب کرد و در سال ۱۳۹۳ «معماری بایونیک» به عنوان موضوع مسابقه انتخاب شد.

ایرج اعتصام، ریاست هیئت داوران این دوره از جایزه میرمیران را بر عهده داشته است و هیئت داوران این مسابقه راداراب دیبا، علی اکبر صارمی، سید علیرضا قهاری، شهاب کاتوزیان، محمود گلابچی، حمید میرمیران، تشکیل می‌دهند. دبیری این هیئت نیز بر عهده مهندس امیرپویا اصغری بوده است.

نتایج داوری و اهدای جوایز نهمین دوره جایزه معماری میرمیران، مقارن با روز معمار، چهارشنبه ۲ اردیبهشت، ساعت ۱۷، در دو تالار استاد جلیل شهناز و امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.