صنایع فرآوری خرما فعال شود/ لزوم پرداخت خسارات کشاورزان دشتستانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد صبح جمعه در نشست بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان دشتستان اظهار داشت: شهرستان دشتستان دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی است و به عنوان قطب کشاورزی استان محسوب می‌شود.

وی به برخی از مشکلات و نیازهای کشاورزان این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در سطح استانی و ملی تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیار زیادی را برای رفع مشکلات کشاورزان این منطقه داشته‌ایم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی به مذاکرات خود با وزیر جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: مشکلات کشاورزان استان به ویژه کشاورزان دشتستان را در این نشست مطرح کرده و خواستار حل آن شدیم.

وی با بیان اینکه خرید محصولات کشاورزی یکی از مهمترین دغدغه‌های کشاورزان در دشتستان است، اضافه کرد: عدم فروش و یا فروش ارزان باعث شده تا کشاورزان دشتستانی با مشکلات عدیده‌ای روبرو باشند.

لزوم پرداخت خسارت محصول در فصل سرما و وقوع سیل

موسوی‌نژاد خواستار تلاش همه مسئولان برای رفع این مشکل بسیار مهم شد و بیان داشت: پرداخت خسارت محصول در فصل سرما و همچنین خسارات سیل به کشاورزان دشتستان از دیگر موارد مورد تاکید ما در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بود.

وی گفت: شهرستان دشتستان یکی از قطب‌های خرما در کشور است و افراد زیادی در عرصه نخیلات در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند که باید برای رفع مشکلات آنها تلاش کنیم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی به عدم ورود خرما به بازار داخلی و بین‌المللی اشاره کرد و اظهار داشت: باید تلاش شود که صنایع فرآوری خرما در دشتستان فعال شود.

وی ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست به موارد مطرح شده به خوبی توجه کرده و قول پیگیری و رفع این مشکلات را به ما دادند.