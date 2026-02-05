  1. استانها
  2. گیلان
۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

حق‌شناس: دستاوردهای نظام در توسعه زیرساخت‌ها قابل دفاع است

حق‌شناس: دستاوردهای نظام در توسعه زیرساخت‌ها قابل دفاع است

رودسر- استاندار گیلان با تأکید بر دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: پس از انقلاب اسلامی گام‌ های مؤثری برای توسعه همه‌ جانبه کشور برداشته شده و این دستاوردها قابل دفاع است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی استان گیلان که با محوریت افتتاح ۳۰ پروژه روستایی در کاکرود رحیم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی، توسعه زیرساخت‌ها در کشور گسترش چشمگیری داشته است.

وی با طرح این پرسش که آیا امکانات موجود متناسب با نیازهای مردم است، افزود: طبیعتاً پاسخ منفی است، چراکه علم و فناوری در حال پیشرفت است و نیازها نیز به‌تبع آن افزایش می‌یابد و حق مردم بیش از این است که از امکانات و خدمات برخوردار باشند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، رفاه و آسایش حق مردم است، گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد و مسئولان موظف به پیگیری و ارتقای سطح خدمات هستند.

حق‌شناس در ادامه به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در موضعی برابر گفت‌وگو می‌کند و هیچ‌گونه تحمیل و فشاری را نمی‌پذیرد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم و کاهش توان موشکی ایران هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و مصالح ملت خود حرکت می‌کند و هیچ‌گونه فشاری را تحمل نخواهد کرد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت حرکت می‌کند و هر اقدامی که در راستای منافع کشور باشد، انجام خواهد داد.

کد مطلب 6740272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها