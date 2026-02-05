به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی استان گیلان که با محوریت افتتاح ۳۰ پروژه روستایی در کاکرود رحیم‌آباد برگزار شد، اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی، توسعه زیرساخت‌ها در کشور گسترش چشمگیری داشته است.

وی با طرح این پرسش که آیا امکانات موجود متناسب با نیازهای مردم است، افزود: طبیعتاً پاسخ منفی است، چراکه علم و فناوری در حال پیشرفت است و نیازها نیز به‌تبع آن افزایش می‌یابد و حق مردم بیش از این است که از امکانات و خدمات برخوردار باشند.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، رفاه و آسایش حق مردم است، گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد و مسئولان موظف به پیگیری و ارتقای سطح خدمات هستند.

حق‌شناس در ادامه به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در موضعی برابر گفت‌وگو می‌کند و هیچ‌گونه تحمیل و فشاری را نمی‌پذیرد.

وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم و کاهش توان موشکی ایران هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع و مصالح ملت خود حرکت می‌کند و هیچ‌گونه فشاری را تحمل نخواهد کرد.

استاندار گیلان در پایان تأکید کرد: ایران اسلامی بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت حرکت می‌کند و هر اقدامی که در راستای منافع کشور باشد، انجام خواهد داد.