واکنش واعظی به کارت زرد مجلس/ توسعه پهنای باند ادامه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران پستی کشور در جمع خبرنگاران در مورد دریافت کارت زرد از نمایندگان مجلس برای تاخیر در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت: نمایندگان مجلس درباره تاخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات به من کارت زرد ندادند، بلکه آنها می گفتند پهنای باند اینترنت نباید توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد شبکه ملی اطلاعات، گفت: برنامه های محکم و مدونی در دستور کار است و راه اندازی این شبکه هم تکلیف دولت و هم برنامه پنجم توسعه به وزارت ارتباطات بوده که در روز جهانی ارتباطات ( ۲۷ اردیبهشت ماه) خواهید دید نسبت به سالهای گذشته این شبکه تا چه میزان پیشرفت داشته است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه وظیفه این وزارتخانه توسعه زیرساخت های شبکه ملی است، گفت: علاوه بر این سازمان ها و ارگان ها نیز باید خدمات خود را بر روی این شبکه ارائه کنند.

واعظی، هدف گذاری برای دستیابی به ۸۰ درصد ترافیک داخلی و ۲۰ درصد ترافیک خارجی در بخش ارتباطات را مؤید برنامه اجرای شبکه ملی اطلاعات دانست.

وی در مورد اعلام پیشرفت ۵ درصدی اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی یکی از نمایندگان مجلس، گفت: طبق برنامه های تکلیف شده و سیاست رئیس جمهور، سیاست وزارت ارتباطات توسعه پهنای باند اینترنت است و این کار را ادامه خواهیم داد. در همین حال توسعه زیرساخت های شبکه ملی نیز به سرعت در حال گسترش است اما برای استفاده از خدمات این شبکه لازم است اپلیکیشن های مختلف نوشته شود و بر روی فضای مجازی قرار گیرد.

واعظی گفت: زمانی که در داخل کشور با ۸۰ درصد پهنای باند داخلی مردم بتوانند نیازمندی های خود را از میزبانی های داخلی تامین کنند به این معنی است که به سرعت در حال توسعه شبکه ملی اطلاعات هستیم.

وزیر ارتباطات در مورد توسعه پهنای باند پیش از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات که از سوی نمایندگان مجلس با واکنش همراه بود، گفت: این حرف درستی نیست. مگر امکان دارد که کار کشور را تعطیل کنیم تا شبکه ملی اطلاعات اجرا شود؛ شبکه ملی به این معنا است که شبکه فعلی ICT کشور به طور مداوم باید توسعه یابد و خدمات متعددی بر بستر آن ارائه شود.

به گفته وی، هر چه خدمات افزایش یابد، حرکت به سمت شبکه ملی اطلاعات جامع، بیشتر خواهد شد، بنابراین شبکه ملی به این معنا است که شبکه ای که در گذشته در کشور وجود داشته در آینده نیز توسعه یابد و خدمات امن روی این شبکه برای رفع نیازهای مردم ارائه شود.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ مکالمات تلفن با موافقت دولت

وزیر ارتباطات درباره پیشنهاد افزایش تعرفه تلفن ثابت گفت: تصمیم امسال دولت برای افزایش تعرفه خدمات دستگاههای اجرایی بر این است که این تغییرات در دولت و با هماهنگی دولت انجام شود و مشابه این کار هفته جاری برای تعرفه پزشکان انجام شد.

وی گفت: طبق سیاست دولت اگر قصد بر افزایش تعرفه تلفن باشد، باید توجیه کاملی داشته باشد و حداکثر افزایش باید متناسب با تورم ۱۵ درصدی باشد. بر این اساس پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای افزایش نرخ مکالمات با رعایت این موضوع بررسی خواهد شد.

انتشار فراخوان برای اپراتور دوم پست

واعظی در مورد آخرین وضعیت اپراتور دوم پستی کشور با توجه به به سوددهی رسیدن شرکت پست، گفت: هدف ما افزایش درآمد شرکت پست نیست، بلکه بهبود شرایط خدمات رسانی به مردم مدنظر است بر این اساس معتقدیم اگر پست دارای رقیب نشود به وضعیت چند سال قبل بازخواهد گشت و کیفیت سرویس دهی به مردم کاهش می یابد، بنابراین به محض تصویب در مجلس، فراخوان اپراتور دوم پست منتشر می شود.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در سال ۹۳ شرکت پست برای اولین بار به سوددهی رسیده است، گفت: برنامه های متعددی برای خدمت رسانی به مردم از جمله تجهیز پست به فناوری اطلاعات، ارائه سرویس پست مالی و پست لجستیک در نظر داریم.

وی افزود: در سال ۹۳ به دلیل بدهکاری های زیاد شرکت پست به شرکت های داخلی و خارجی با موافقت ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اعتبار ویژه ای برای جبران زیان های شرکت پست در نظر گرفته شد. علاوه بر این شرکت پست نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش درآمد در سال گذشته داشت.