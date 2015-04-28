به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پترو پوروشنکو رییس جمهور اوکراین امروز سه شنبه جدایی طلبان روس گرا را به آغاز مجدد جنگ تهدید کرد.

رییس جمهور اوکراین در اظهاراتی تهدیدآمیز مدعی شد: بر اساس خبرهای واصله از ارتش، علیرغم آتش بس اعلام شده جدایی طلبان روس گرا مناطق تحت عملیات خود را گشترش داده و به حملات خود شدت بخشیده اند و لذا احتمال از سرگیری مجدد درگیری ها وجود دارد.

یکی مقام ارتش اوکراین از کشته شدن یک نظامی و مجروح شدن ۱۴ نظامی دیگر در موج جدید خشونت ها در شرق و جنوب شرقی این کشور خبر داد. نظامی کشته شده چهارمین فردی است که در ۴ روز متوالی گذشته در درگیری های پراکنده کشته می شود.

در پی سقوط دولت «ویکتور یانوکوویچ» از اوایل سال گذشته میلادی مناطق شرقی اوکراین به دلیل درخواست برگزاری همه پرسی استقلال از دولت مرکزی این کشور صحنه درگیری های خونین میان جدائی طلبان روس گرا و ارتش شده که در این میان کشورهای غربی روسیه را متهم به حمایت از جدائی طلبان می کنند.

طی یک سال گذشته، آمریکا و اتحادیه اروپا با ادعای تلاش روسیه به دامن زدن بر بحران اوکراین تحریم هایی را علیه این کشور اعمال کردند. این در حالی است که مسکو همواره اتهام کشورهای غربی علیه خود را رد کرده و هرگونه دخالت در درگیری های شرق اوکراین را انکار می کند.

گفتنی است طبق توافق دولت و جدایی طلبان اوکراین در مذاکرات چهارجانبه مینسک با حضور روسای جمهور کشورهای اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه در اوخر بهمن ماه سال گذشته دو طرف متعهد شدند ضمن برقراری آتش بس در نوار مرزی درگیری ها، سلاح ها و ادوات سنگین خود را از این منطقه خارج کنند.