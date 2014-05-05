کشته شدن 6 نفر در درگیری های شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، درگیری بین نیروهای ارتش اوکراین و جدایی طلبان در شهر اسلاویانسک واقع در شرق اوکراین 6 نفر کشته شدند. بر این اساس 4 نفر از این افراد نظامی اوکراین و 2 نفر دیگر از گروه های مسلح طرفدار روسیه بوده اند.

در این خبر ادعا شده است گروه های مسلح مخالف دولت اوکراین از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند. این در حالی است که "الکساندر تورچینوف" رئیس جمهور موقت اوکراین 2 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

وی این تصمیم را بعد از آن گرفت که 50 نفر در روزهای اخیر در درگیری های این کشور کشته شده اند.