ادامه درگیری و خشونت در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،با وجود آتش بس منعقد شده روز پنج شنبه درگیری ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. در طول روز گذشته شش سرباز کشته و 13 نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس گزارش های رسیده این یکی از سنگین ترین تلفاتی است که ارتش در چند هفته گذشته داده است.

این آتش بس قرار است از روز سه شنبه به حالت اجرا در آید.



"پترو پوروشنکو" رئیس جمهور اوکراین از ارتش خواست این مبارزه راهبردی را کنار نگذارد. وی تاکید کرد:ما از همه اوکراین دفاع می کنیم. اگر فرودگاه دونتسک را رها کنیم دشمن در آینده فرودگاه کی یف را تصرف خواهد کرد.



ارتش اوکراین اعلام کرده در روزهای گذشته با چندین حمله از سوی جدایی طلبان به فرودگاه دونتسک مقابله کرده است.



درگیری ها میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان در حالی بالا گرفته است که دو طرف از اجرای آتش بس از روز سه شنبه آینده خبر داده اند تا در نهایت به آتش بس قطعی دست یابند.پنجم ماه سپتامبر نخستین توافق آتش بس میان دولت اوکراین و جدایی طلبان در مذاکرات مینسک امضا شد. اما این توافق نیز به طور حقیقی هیچ گاه اجرایی نشد.

